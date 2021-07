Mercato: Varane fait ses adieux au Real Madrid

Manchester United a trouvé un accord avec le Real Madrid pour l'arrivée de Raphaël Varane, qui quitte l'Espagne après dix ans dans la capitale. Le champion du monde 2018 remercie le club dans un post Instagram.

Une autre page se tourne au Real Madrid. Après dix ans de bons et loyaux services, Raphaël Varane quitte la Maison Blanche pour Manchester United. Le transfert, qui sera officiel après une période de quarantaine en raison du contexte sanitaire, est estimé à 50 millions d’euros. Arrivé en 2011, le champion du monde 2018 a disputé 360 matchs avec les Merengue. Dans un post Instagram, il revient sur ses dix ans au Real et remercie chaleureusement le club.

"Ces derniers jours ont été riches en émotions, en sentiments que je souhaite maintenant partager avec vous tous, confie Raphaël Varane. Après 10 années incroyables et merveilleuses au Real Madrid, un club que je porterai toujours dans mon cœur, le jour est venu de faire mes adieux. Depuis mon arrivée en 2011, nous avons dépassé ensemble toutes les attentes et réalisé des choses dont je n'aurais jamais pu rêver."

"Je tiens à remercier tous les entraîneurs et toutes les personnes qui travaillent ou ont travaillé au club pour tout ce qu'ils ont fait pour moi, ajoute le Français. Un grand merci aussi à tous les Madridistas qui m'ont toujours donné beaucoup d'amour et avec leur grande exigence m'ont poussé à faire de mon mieux et à me battre pour chaque succès. J'ai eu l'honneur de partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde. D'innombrables victoires que je n'oublierai jamais, notamment "la Décima". Je réalise que c'est un grand privilège d'avoir pu vivre ces moments spéciaux. Enfin, je tiens à remercier tous les Espagnols et en particulier la ville de Madrid, où mes deux enfants sont nés. Ce pays sera toujours spécial pour moi. Ce fut un voyage incroyable à tous points de vue. Je pars avec le sentiment d'avoir tout donné et de ne rien changer à notre histoire."

Un palmarès extraordinaire

Durant cette décennie au Real Madrid, le champion du monde 2018 avec l’équipe de France a remporté de nombreux trophées: quatre Ligue des champions, trois Supercoupe d’Europe, quatre Coupe du monde des clubs, trois championnats d’Espagne, une coupe d’Espagne et deux Supercoupe d’Espagne.