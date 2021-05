Mercato: Locatelli ouvre la porte au PSG et rêve d'un destin à la Verratti

Dans un entretien accordé à L'Équipe, Manuel Locatelli a brièvement évoqué son avenir. Le milieu international italien de Sassuolo a ouvert la porte à un départ à l'étranger, n'écartant pas la possibilité de rejoindre le PSG, séduit par les réussites de ses compères comme Alessandro Florenzi, Marco Verratti ou Moise Kean.

Un autre italien bientôt sous la tunique parisienne ? De l'autre côté des Alpes, le PSG jouit d'une belle côte. Dans un entretien accordé à L'Équipe, Manuel Locatelli a pris le soin d'évoquer son avenir alors qu'un départ de Sassuolo n'est pas à exclure cet été. Et l'Italien n'a pas fermé la porte à une arrivée dans la capitale française.

À 23 ans, le milieu de Sassuolo a franchi un réel cap ces derniers mois sous les ordres de Roberto De Zerbi. Ses performances très constantes lui ont notamment ouvert les portes de la sélection italienne où Roberto Mancini l'a convoqué pour la première fois en septembre dernier.

Véritable sensation en Serie A, Manuel Locatelli a tapé dans l'oeil de plusieurs cadors italiens dont la Juventus. Son nom est d'ailleurs régulièrement lié au club piémontais, mais les Bianconeri ne sont pas assurés de disputer la Ligue des champions la saison prochaine et la situation actuelle n'est pas vraiment propice à tourner la tête vers le mercato estival. Sous contrat avec Sassuolo jusqu'en juin 2023, Manuel Locatelli a de grandes chances de quitter le club italien cet été. L'Italien se dit prêt à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière chez un cador italien ou bien à l'étranger.

"On sait tous quel est le meilleur chemin à prendre pour moi cet été. Ça peut être l'Italie comme l'étranger. Moi, je suis ouvert à une expérience hors d’Italie car il y a des trains qu’il faut prendre et s’ils sont étrangers, il faut faire ce choix."

"Le PSG a une image de grand club"

Depuis le passage du PSG sous pavillon qatari, le club parisien a été pioché plusieurs fois en Serie A pour se renforcer, notamment pour attirer sa première grosse recrue en la personne de Javier Pastore, débarqué en provenance de Palerme pour la coquette somme de 42 millions d'euros en 2011. Le club de la capitale s'est fait un malin plaisir à aller chercher ses premières têtes d'affiche en Italie avec Thiago Silva, Marquinhos, Ezequiel Lavezzi, Zlatan Ibrahimovic ou encore Marco Verratti, arrivé dans l'ombre du Suédois à l'époque.

Et forcément, la trajectoire du milieu italien a de quoi inspirer en Italie. Interrogé sur une possible arrivée au PSG par L'Équipe, Manuel Locatelli n'a pas fermé la porte au club parisien, bien au contraire, mettant en avant la réussite de ses compatriotes : "Le PSG ? Voir Verratti, Florenzi et Kean y réussir, ça donne évidemment envie."

Pour le milieu de Sassuolo, le PSG est une option aussi attirante que les plus gros clubs historiques du Vieux Continent : "C'est au même niveau que les autres (plus grands clubs historiques), c'est le top mondial ! Il y a les Italiens mais aussi Neymar et Mbappé, qui font partie des cinq meilleurs joueurs au monde. Le PSG a une image de grand club au sein d'une très belle ville, ce qui compte également."