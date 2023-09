Mercato: Yannick Carrasco est arrivé en Arabie saoudite pour finaliser son transfert

Transfuge de l'Atlético, qu'il avait rejoint en 2015, le Belge Yannick Carrasco va s'engager avec le club d'Al-Shabab pour une durée de trois ans.

Le transfert a quelque peu tardé, mais son officialisation est désormais en bonne voie. L’international belge Yannick Carrasco (30 ans) a posé pied sur le territoire saoudien où il s’apprête à finaliser son transfert avec Al-Shabab (basé à Riyad, la capitale), ce lundi. Après une première expérience exotique de deux ans en Chine, où il avait déjà vu ses émoluments exploser, l’ancien joueur de Monaco va découvrir la très lucrative Saudi Pro League.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Yannick Carrasco, qui s’était révélé sous les couleurs de l’ASM avant de rejoindre les Colchoneros en 2015, au sortir d’une saison pleine, devrait signer un contrat de trois ans et toucher un salaire avoisinant les 15 millions d’euros nets par an, selon Fabrizio Romano, soit plus du double de ce qu’il gagnait jusqu’à maintenant à l’Atlético.

L’entraîneur argentin de l’Atlético, Diego Simeone, avait confirmé le départ de Carrasco en conférence de presse, alors que mercato touchait à sa fin en Europe: "Il a ressenti le besoin de partir, même si ce n’est pas officiel, et si c’est vrai, nous nous retrouverons à Riyad pour un café parce que je tiens à lui. J’adore Yannick, il a toujours donné le meilleur de lui-même et je lui en suis reconnaissant."

Si sa trajectoire n’a pas toujours été linéaire, et ses choix pas toujours évidents à suivre, Yannick Carrasco est revenu grandi de son expérience en Chine, qu’il a d’ailleurs écourté pour retrouver son mentor Diego Simeone. Moins d’un an après son retour définitif à Madrid (il était revenu en janvier sous la forme d’un prêt en janvier 2020, avant de signer un contrat de quatre ans en septembre), l’Atlético remportait son 11e titre de champion d’Espagne, un sacre auquel Carrasco aura largement participé en jouant un rôle prépondérant tout au long de la saison. A son palmarès figure également une Ligue Europa, gagné en 2018 avec l’Atlético.