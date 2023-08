Atlético: Simeone n’a pas aimé la prestation de Griezmann

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, n’a pas trop aimé la prestation d’Antoine Griezmann lundi lors de la victoire face à Grenade (3-1, 1ere journée de Liga).

L’Atlético de Madrid a bien lancé sa saison en s’imposant face à Grenade (3-1), lundi lors de la première journée de Liga. Mais cela n’a pas enflammé Diego Simeone, déjà en train de serrer la vis de certains de ses joueurs. L’intransigeant entraîneur argentin n’a, par exemple, pas aimé la prestation d’Antoine Griezmann et l’a publiquement fait savoir en conférence de presse.

"Griezmann n'a pas fait un grand match"

Il a d’abord envoyé une petite pique alors qu’il était interrogé sur le but d’Alvaro Morata. "Nous attendons de lui (Morata, ndlr) qu'il marque le plus de buts possible, a-t-il lancé. Nous avons de grands espoirs pour lui et Memphis. Correa, Griezmann, qui doit peut-être s'améliorer, Carrasco... Ce sont les zones qui définissent tout et vous donnent de la force."

Relancé sur la réussite de ses deux attaquants (Morata et Depay, auteur d’un but magnifique), le "Cholo" a de nouveau glissé un petit tacle à l’international français. "Il est clair que les deux surfaces sont celles qui comptent, a-t-il déclaré. Nous avons des footballeurs qui peuvent bien le faire. Álvaro a bien fait, Memphis a marqué un super but, Correa est bien parti, Griezmann n'a pas fait un grand match, mais nous avons besoin de lui de la meilleure façon possible."

Les propos de Simeone sonnent comme une petite piqûre rappel, davantage qu’une remise en question envers l’international français, dont il a loué l’apport la saison dernière. L’entraîneur a d’ailleurs récemment félicité le champion du monde 2018 d’être redevenu un joueur cadre de son équipe.

Sifflé par le public lors de son retour au club en 2021, l’international français (121 sélections, 43 buts) a évacué les critiques et l’hostilité ambiante depuis longtemps. Il sort d’une énorme saison (16 buts, 19 passes en 48 matchs) avec les Colchoneros même s'il semble avoir repris un peu moins fort dans l’esprit de Simeone, qui l’a remplacé en seconde période.