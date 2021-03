Ligue des champions: Real–Atalanta, Chelsea–Atlético... le programme des 8e de finale retour

Suite et fin des 8e de finale retour de Ligue des champions mardi et mercredi. Parmi les rencontres à suivre: Real–Atalanta, Chelsea–Atlético ou encore Bayern–Lazio. En Ligue Europa, les huit matchs sont prévus jeudi. Le point sur le programme de la semaine à suivre sur RMC Sport.

Suite et fin des 8e de finale retour de Ligue des champions cette semaine. Entre mardi et mercredi, quatre rencontres seront à suivre sur les antennes de RMC Sport.

Mardi, le Real reçoit l’Atalanta en 8e de finale retour (21 heures). Les Madrilènes sont en position favorable puisqu’ils se sont imposés 1-0 en Italie au match aller. Mais le Real n’avait pas impressionné, au contraire. En supériorité numérique dès la 17e minute de la rencontre après l’expulsion de Freuler, les Espagnols avaient fini par être délivrés par une superbe frappe enroulée de Ferland Mendy à la 86e minute. Le Real évoluait alors sans Karim Benzema, blessé. Cette fois, l’attaquant français sera présent. Il s’est même bien échauffé contre Elche samedi, en inscrivant un doublé (2-1).

Manchester City-Mönchengladbach est également au programme mardi soir. A l’aller, les Citizens avaient battu les Allemands 2-0. Cette fois encore, le match aura lieu à Budapest, en raison des restrictions de déplacements liés au Covid-19.

Mercredi, Chelsea reçoit l’Atlético de Madrid. A l’aller, les Anglais avaient fini par prendre le dessus sur les Colchoneros grâce à un but d’Olivier Giroud (1-0). Le Français avait d’ailleurs soigné sa note artistique puisqu’il avait marqué sur un retourné acrobatique. Enfin, l’impressionnant Bayern Munich accueille la Lazio. En démonstration lors du match aller (4-1), les Allemands ont déjà un pied en quart de finale de C1.

Du suspense aussi en Ligue Europa

Jeudi, les huit rencontres de Ligue Europa seront aussi à suivre sur RMC Sport, dès 18h55. Le plus gros choc de la soirée: Manchester United-Milan AC. Au match aller, les deux équipes s'étaient quittées sur un match nul (1-1), avec l'avantage du but à l'extérieur pour les Mancuniens. Privés de nombreux joueurs à l'aller, ils devraient cette fois pouvoir compter sur les retours d'Edinson Cavani et Anthony Martial.

Pour rappel, lors des matchs aller, Arsenal s'était imposé contre l'Olympiacos (3-1), Tottenham avait battu le Dinamo Zagreb (2-0), l'AS Rome a dominé le Chakhtar Donetsk (3-0) et Grenade avait battu les Norvégiens de Molde (2-0). L'Ajax avait largement dominé les Young Boys de Berne (3-0), les Rangers et le Slavia Prague s'étaient neutralisés (1-1) et enfin, Villarreal avait battu le Dynamo Kiev (2-0).

Mardi 16 mars

21 heures

Real Madrid–Atalanta Bergame sur RMC Sport 1

Manchester City–Mönchengladbach sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Mercredi 17 mars

21 heures

Chelsea–Atlético de Madrid sur RMC Sport 1

Bayern Munich–Lazio Rome sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Jeudi 18 mars

18h55

Arsenal–Olympiacos sur RMC Sport 1

Dinamo Zagreb–Tottenham sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Chakhtar–AS Rome sur RMC Sport 4

Molde–Grenade sur RMC Sport 5

21 heures

Manchester United–AC Milan sur RMC Sport 1

Young Boys–Ajax Amsterdam sur RMC Sport 2

Multiplex sur RMC Sport 3

Rangers–Slavia Prague sur RMC Sport 4

Villarreal–Dynamo Kiev sur RMC Sport 5