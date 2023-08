Montpellier: Nicollin persuadé que Wahi vaudrait "50 ou 60 millions d'euros"... s'il jouait à l'OL ou l'OM

Le président de Montpellier, Laurent Nicollin, a répondu aux questions de RMC Sport au sujet d'Elye Wahi et d'un éventuel transfert lors du mercato estival. Le dirigeant héraultais a confirmé l'intérêt de nombreux clubs européens pour son attaquant mais ne souhaite pas le voir partir à n'importe quel prix.

A seulement 20 ans, Elye Wahi fait déjà partie des meilleurs attaquants de Ligue 1. Auteur de 19 buts et 6 passes décisives la saison passée en championnat, le buteur de Montpellier ne manque pas de courtisans lors du mercato estival. Mais selon les mots de son président Laurent Nicollin, seul Chelsea est passé à la vitesse supérieure pour obtenir sa signature. Une offre jugée insuffisante par la direction héraultaise.

"Pour l’instant il n’y a rien de plus. Il y a des propositions mais on attend plus de propositions pour Elye Wahi. C’est vrai que l’on n’a eu qu’une seule offre officielle pour le moment, de Chelsea, lundi ou mardi dernier, a confirmé le président du MHSC lors d'un entretien accordé à RMC Sport. On a répondu qu’on les remerciait mais que ce n’était pas une proposition qui nous correspondait donc on attend."

Wahi pisté pour succéder à Kane, Kolo-Muani et Gonçalo Ramos

Doté d'une grosse pointe de vitesse et d'un vrai talent face au but, Elye Wahi a tapé dans l'oeil de plusieurs formations européennes mais sans offre concrète. La faute à un mercato bloqué pour le moment selon Laurent Nicollin. Certains prétendant de l'international Espoirs ne bougeront qu'après avoir bouclé une grosse vente.

"Ce week-end, j’ai eu le responsable des recruteurs de Tottenham qui est intéressé. Mais il devait d’autres choses le week-end dernier donc là je pense que cela va commencer à bouger, a encore estimé le président du club montpelliérain. Il y a Francfort. C’est vrai que je pense que le jeu des chaises musicales si Kolo Muani part de Francfort, si Harry Kane part de Tottenham, automatiquement cela va bouger."

Et le dirigeant de Montpellier de révéler le nouvel intérêt de Benfica qui pourrait vendre Gonçalo Ramos au PSG: "On a appris aussi mercredi que Benfica était aussi intéressé parce qu’il y a un de leur avant-centre qui risque de partir. Donc voilà, on n’est pas pressés. [...] Il a exprimé le désir de partir. On s’est mis d’accord avec ses agents donc on travaille main dans la main pour un éventuel départ. Après, s’il ne doit pas partir cela ne nous pénalisera pas financièrement et il n’y aura pas de souci, on le gardera avec plaisir."

"Si Elye était avant-centre de l'OM ou de l'OL, il vaudrait 50 ou 60 millions d’euros"

Malgré deux belles saisons à plus de dix buts, Elye Wahi ne possède pas la cote de certains autres grands espoirs offensifs en Europe. Soucieux de défendre du mieux possible les intérêts de son club, Laurent Nicollin a regretté de voir son joueur être ainsi sous-évalué. Surtout en comparaison avec d'autres jeunes de Ligue 1.

"Surpris des prix des autres, non. Tant mieux pour eux. Mais je suis interrogatif parce Bradley Barcola (OL) n’a fait que six mois, il a certainement un fort potentiel et est un très bon joueur. Il y a aussi le cas d’un joueur de Rennes qui n’a fait que 14 matchs et dont on parle à plus de 30 millions d’euros, a ensuite enchaîné le président de Montpellier auprès de RMC Sport. Nous, il y a un joueur qui a fait trois saisons pleines, qui a plus de 30 ou 40 buts et qui a un potentiel énorme en étant attaquant... Après c’est vrai que l’on est que Montpellier, on n’est peut-être pas valorisé comme Rennes ou comme Lyon. Vous ne m’enlèverez pas (de la tête) que si Elye Wahi était avant-centre de l’Olympique de Marseille ou de l’Olympique Lyonnais il vaudrait 50 ou 60 millions d’euros. Nous, on demande un montant. S’il y a ce montant, il partira. S’il n’y a pas ce montant, il ne partira pas."

Nicollin ne fixe pas (encore) de "deadline" pour Wahi

Conscient qu'il lui sera difficile de retenir Elye Wahi contre sa volonté, Laurent Nicollin a rappelé qu'il s'était mis d'accord avec le buteur et son entourage pour un transfert cet été. Mais seulement si tout le monde s'y retrouve. Et qu'importe si l'offre juste n'arrive qu'à la fin du mercato.

"Je suis d’un côté surpris qu’un joueur avec tel potentiel, si jeune et avec les buts qu’il a marqués lors de la saison qu’il a faite, ne soit pas parti aussitôt. Après je peux comprendre que certains clubs, il n’y a pas encore eu trop les vases communicants au niveau des attaquants. Mais je suis quand même surpris qu’un tel joueur ne soit pas encore parti de chez nous", a aussi reconnu le patron du MHSC.

Et le dirigeant montpelliérain de préciser: "Pour le moment il n’y a pas de deadline. On est début août donc on ne va pas rentrer dans un truc de deadline. [...] Elye Wahi a repris l’entraînement, il s’entraîne et il n’y a pas de problème. Ensuite on verra avec lui et ses agents si le 20 ou le 25 août il n’y a toujours rien, on n’est pas plus bête que les autres, on discutera. Il sera à disposition de l’équipe première, à lui de jouer et de marquer des buts."