OL: "Bienvenue en France...", le communiqué incendiaire de Textor après la décision de la DNCG

John Textor a publié un communiqué pour réagir à la décision de la DNCG, qui a confirmé en appel les sanctions contre l'OL. Le propriétaire du club rhodanien y apparaît très en colère.



La décision de la DNCG ne passe pas du tout pour John Textor. Dans la foulée de la confirmation en appel des sanctions contre l’OL (encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert), le propriétaire du club rhodanien a publié un communiqué dans lequel il déplore le choix du gendarme financier.

Textor assure avoir personnellement mis 60 millions d'euros

"Bienvenue en France", débute l'homme d'affaires américain. Avant de détailler: "En plus de la présentation de notre budget et de notre stratégie commerciale, la direction d'OLG (OL Groupe) a apporté de nouveaux éléments, comme l'avait demandé la DNCG, en fournissant une preuve de fonds montrant mon dépôt de 60 millions d'euros, en tant qu'actionnaire principal d'Eagle Football, dans un compte spécial devant être utilisé exclusivement pour le soutien du fonds de roulement supplémentaire d'OLG. Nous ne pensons pas que ce capital soit nécessaire, mais il a été mis de côté, par respect pour la DNCG, comme une assurance supplémentaire qu'OLG est bien capitalisé, même dans les scénarios de projection les plus conservateurs."

L'OL pourra recruter... mais avec des limites

"Malgré une présentation complète de tout ce qui précède, y compris de nouveaux éléments importants tels que la preuve de fonds correspondant au montant de 60 millions d'euros demandé par la DNCG… ce n'était toujours pas suffisant. La Commission de recours a décidé de confirmer la décision de la DNCG de restreindre la liberté des nouveaux propriétaires dans la gestion de ses opérations footballistiques."

Réunie ce mardi, la Commission d'appel de la DNCG de la FFF a décidé de confirmer la sanction initiale infligée à l'OL, à savoir l'encadrement de la masse salariale et des indemnités de transfert. Concrètement, le club de John Textor pourra bien recruter mais devra annoncer une limite du budget prévisionnel consacré au paiement des salaires. Cette limite ne pourrait absolument pas être dépassée, alors qu'un club sans restriction pourrait très bien ajuster ses comptes comme bon lui semble à tout moment de la saison.

A un peu plus de trois semaines de la reprise de la Ligue 1, l’OL a officialisé deux arrivées: Clinton Mata en provenance du FC Bruges et Skelly Alvero, acheté au FC Sochaux-Montbéliard.