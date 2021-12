OM: Caleta-Car dans le viseur de Newcastle?

Duje Caleta-Car reste toujours autant associé à un départ lors du mercato hivernal. Selon la presse britannique, le défenseur croate de l’OM plairait à Newcastle le nouveau riche de la Premier League.

Toujours en proie à des difficultés financières, l’OM reste sous la surveillance de la DNCG et pourrait encore chercher à boucler plusieurs départs lors du mercato hivernal. Duje Caleta-Car figure parmi les belles valeurs marchandes dont dispose le président Pablo Longoria pour renfloueur les caisses du club phocéen.

Et cela tombe bien puisque le défenseur croate ne semble pas manquer de courtisans. Après avoir été approché par Liverpool et retenu par l’OM en janvier 2021, Duje Caleta-Car plairait toujours autant en Premier League. Newcastle le suivrait avec insistance selon les informations du Telegraph. Encore faudra-t-il le convaincre de franchir le pas. Si West Ham et Wolverhampton se sont intéressés à lui pendant l’été, ni les Hammers ni les Wolves ne l’ont convaincu de quitter la Ligue 1.

Caleta-Car première recrue du propriétaire saoudien?

Avant-dernier du classement avant la réception de Manchester United ce lundi, Newcastle lutte pour son maintien dans l’élite. Malgré une situation sportive compliquée, les Magpies ne manquent pas d’arguments pour convaincre d’éventuelles recrues.

Racheté par le fonds souverain d’Arabie saoudite, le club présidé par Amanda Staveley n’hésitera pas à sortir le chéquier pour renforcer l’effectif d’Eddie Howe et garantir son avenir en Premier League. Un temps intéressé par les défenseurs français Wesley Fofana ou Clément Lenglet, Newcastle envisagerait donc de s’attacher les services de Duje Caleta-Car pendant le mercato hivernal.

L’OM ne devrait pas le retenir

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Duje Caleta-Car ne sera pas bloqué par la direction marseillaise en cas d’offre cet hiver. Selon les dernières informations de RMC Sport sur ce dossier, le central de 25 ans partira en cas de proposition pendant le mercato.

Un départ du Croate, recruté pour près de 19 millions d’euros en 2018, constituerait un coup dur pour Jorge Sampaoli. Si le technicien l’a parfois laissé sur le banc cette saison, comme pour anticiper un éventuel départ, Duje Caleta-Car a effectué onze apparitions avec l’OM toutes compétitions confondues. En cas de vente de l’international croate aux 20 sélections, Marseille pourrait se mettre en quête d’un renfort défensif sans pour autant qu’un le profil soit totalement identifié.