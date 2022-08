OL: toujours pas d’offre pour Paqueta lors du mercato

Bruno Cheyrou a confirmé que l’Olympique Lyonnais ne pourrait pas retenir Lucas Paqueta à n’importe quel prix lors du mercato estival. Mais le responsable de la cellule recrutement a également assuré qu’aucune grosse offre n’était arrivée pour le meneur de jeu brésilien.

Valeur sûre de la Ligue 1, Lucas Paqueta a souvent vu son nom associé à des cadors européens comme le PSG, Arsenal ou encore Manchester City et le nouveau riche Newcastle. A quelques semaines de la fin du mercato estival, le meneur de jeu brésilien se trouve toujours à Lyon. Si le club rhodanien semble prêt à le vendre, sous certaines conditions, il n’y a pas encore eu d’offre concrète pour le milieu offensif de 24 ans à en croire Bruno Cheyrou.

"C’est certain qu’on aura plus de chances d’être dans nos objectifs avec lui mais il y a aussi une logique économique, a ainsi expliqué mardi le responsable de la cellule de recrutement lors de son passage sur la chaîne OLTV. Pour le moment, on n’a pas encore eu cette offre. On est contents qu’il soit encore là."

Paqueta sort d'une belle saison avec Lyon

Rouage essentiel de l’équipe dirigée par Peter Bosz, Lucas Paqueta sort d’un bel exercice en Ligue 1 avec Lyon. Si les Gones n’ont pas réussi à se qualifier pour l’Europe, l’ancien de Flamengo et de l’AC Milan a marqué 10 buts et délivré 7 offrandes en 42 apparitions toutes compétitions confondues.

A l’heure où l’avenir d’Houssem Aouar suscite toujours autant de convoitises, avec notamment une offensive de Nottingham Forest, l’OL pourrait aussi avoir à gérer le cas Paqueta. Mais pour l’instant rien de neuf concernant celui pour lequel la direction rhodanienne avait déboursé 20 millions d’euros en 2020.

Cheyrou: "L’un des meilleurs des joueurs de Ligue 1"

Bruno Cheyrou de rappeler l’importance du maître à jouer auriverde (33 sélections avec la Seleçao) lors de la saison à venir en championnat. Sans être directement décisif lors de la victoire inaugurale contre Ajaccio (2-1), le Brésilien a bien organisé le jeu et dicté le tempo au milieu.

"Lucas Paqueta est un joueur exceptionnel, c’est le numéro 10 du Brésil. En forme, c’est l’un des meilleurs des joueurs de Ligue 1, a encore analysé l’ancien milieu de Liverpool et de l’équipe de France. C’est un mec qui va nous faire gagner des matchs." Lancé à la conquête de l’Europe et du podium, l’OL aura besoin de Paqueta…au moins tant qu’il sera encore là.