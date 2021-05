OM: Le message énigmatique de Milik

Quelques heures après avoir achevé sa première demi-saison en Ligue 1, Arkadiusz Milik a publié un message, ce lundi sur ses réseaux sociaux. Comme des adieux? Le doute est permis.

Avec 9 buts inscrits en 15 matchs de championnat depuis son arrivée en janvier, Arkadiusz Milik est l’un des hommes forts de la seconde partie de saison de l’OM. Pourtant, l’avenir de l’attaquant polonais est toujours aussi incertain. Lundi soir, il a publié un message en utilisant le passé composé, entretenant le doute sur la suite de sa carrière à Marseille.

"Je remercie les supporters qui m'ont fait me sentir chez moi"

"Dès mon arrivée ici en janvier, j’ai tout de suite compris à quel point ce club et ce maillot étaient importants, écrit-il conjointement sur Instagram et Twitter. La qualification en Europa League a été un bon résultat, j’ai toujours essayé de donner le maximum, 15 matchs (16, ndlr), 10 buts. Je remercie mes coéquipiers, les clubs et surtout les supporters qui m’ont fait me sentir chez moi. Allez l’OM".

En mars dernier, quelques semaines seulement après son arrivée, l’ancien buteur de Naples évoquait déjà l’idée d’un départ ("j'ai des rêves, et je veux jouer dans les meilleurs clubs du monde, c'est mon objectif"), ne fermant pas la porte à quitter l’OM "dans deux mois". Depuis, la donne a changé, Milik a enchaîné les buts et il a récemment expliqué se sentir "très heureux" au club en démentant les rumeurs de transfert par la même occasion.

L'OM a "le contrôle" sur l'avenir de Milik, répète Longoria

Pour rappel, Arkadiusz Milik est sous contrat avec l’OM jusqu’en 2022, puisque l’option d’achat a été levée après son premier point pris. En avril, Pablo Longoria, président de l'OM, a démenti l'existence d'un gentlemen agreement, permettant à l’international de retourner en Serie A, en cas d’offre supérieure à 12 millions d’euros. Le dirigeant a répété à plusieurs reprises que le club avait la main sur ce dossier au montage très complexe, qui "prendrait la journée à expliquer", avait souri Longoria.

"On a le contrôle de Milik, avait-il ajouté. C'est un prêt avec obligation d'achat et des paiements qui, s'ils sont faits, feront de lui un joueur de l'OM. Il n'y a pas de possibilité qu'il retourne à Naples. (...) L'intention du joueur est de prolonger à Marseille, où il est très content."