OM: Luis Henrique, Lirola, Milik, De la Fuente… Le point complet de Longoria sur les joueurs prêtés

Au moment de dresser le bilan de la saison ce lundi en conférence de presse, Pablo Longoria a fait le point complet sur tous les joueurs prêtés par l’OM au cours des derniers mois.

Ils ont poursuivi leur carrière loin de la Cité phocéenne. Mais un certain nombre d’entre eux devraient faire leur retour dans l’actualité olympienne au cours des prochaines semaines. Alors que l’OM a officiellement terminé son exercice 2022-2023 samedi soir avec une défaite sur la pelouse d’Ajaccio à l'occasion de la 38e et dernière journée de Ligue 1 (1-0), Pablo Longoria a profité de son bilan de fin de saison, ce lundi en conférence de presse, pour faire le point complet sur les joueurs prêtés par l’OM ces derniers mois.

>> Revivez la conférence de presse de Longoria

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

• Luis Henrique

Prêté le 22 juillet dernier à Botafogo, le club qui l’avait révélé en D1 brésilienne, Luis Henrique a d’abord connu des débuts délicats avec un temps de jeu famélique. Mais l’ailier de 21 ans a retrouvé des sensations et la confiance de son coach ces dernières semaines. "Luis Henrique est dans une tendance positive au Brésil. Il a eu un moment très difficile dans sa vie personnelle", a commenté Pablo Longoria.

Alors que Luis Henrique est prêté un an et demi, soit jusqu’à la fin de l’année 2023, l’option d’achat automatique sera levée - selon les informations de RMC Sport - s’il joue la moitié des minutes de son équipe. Cette option peut aller jusqu’à 8 millions d'euros si toutes les conditions sont réunies.

• Jordan Amavi, Pol Lirola et Konrad de la Fuente

Respectivement prêtés à Getafe, Elche et l’Olympiacos, Amavi, Lirola et De la Fuente doivent tous les trois faire leur retour de prêt cet été. Avant de potentiellement les revoir fouler la pelouse du centre Robert Louis-Dreyfus, les trois hommes ont été mis dans le même sac par Pablo Longoria: "Ils n’ont pas beaucoup joué dans leur club. Ce n’est pas un prêt constructif", a tranché le dirigeant espagnol, sans en dire plus sur son intention de les garder ou non. "L’analyse individuelle sur la continuité dans l’effectif marseillais se fera dans les prochaines semaines", a-t-il seulement indiqué.

Avec (seulement) 13 matchs toutes compétitions confondues sur l'ensemble de la saison, Lirola est celui des trois qui a le plus joué. Amavi (6 matchs) et De la Fuente (5 matchs) ont tous les deux dû se contenter de miettes.

• Arkadiusz Milik

Parti à la fin du mois d’août après avoir disputé les deux premières rencontres de Ligue 1 avec l’OM, le buteur polonais a joué 41 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de la Juventus (9 buts). "Je crois que sa saison est plutôt correcte. Il est beaucoup apprécié par le coach et ses dirigeants", a estimé Longoria.

Le Polonais est prêté jusqu’à la fin du mois et la Juve dispose d’une option d’achat. En janvier dernier, les médias italiens ont assuré que les dirigeants bianconeri avaient l’intention de le conserver. Depuis, aucune annonce officielle n’a été faite et aucune information n’a fuité sur les plans des Turinois.

• Isaak Touré

Grand espoir de Ligue 2 au moment où l’OM l’a recruté au Havre, Isaak Touré n’a disputé que 63 minutes avec le club phocéen lors de la première moitié de saison avant d’être prêté à Auxerre en janvier. En Bourgogne, malgré la relégation de l’AJA, le géant (2,06m) a eu du temps de jeu pour s’aguerrir (19 matchs de Ligue 1, 18 titularisations).

"Un prêt très positif, s’est enthousiasmé Longoria. Il a eu un temps de jeu important avec un développement dans l’adaptation en Ligue 1 qui est positif." Le défenseur central doit faire son retour d’ici le 30 juin. Avant un nouveau prêt ? Si Tudor estimait qu’il était encore un peu trop tendre, ce sera vraisemblablement au futur coach olympien de trancher.

• Pape Gueye

Comme Touré, il a lui aussi quitté l’OM en janvier. Prêté jusqu’au 30 juin au FC Séville, avec 15 titularisations au cours des quatre derniers mois, le milieu de terrain sénégalais a réussi à se montrer. "La saison de Pape a été positive, on n'a pas discuté avec Séville. Pape n'a qu'un an de contrat et je n'aime pas avoir de joueurs en fin de contrat", a détaillé Longoria. Le message est passé.

Au cours de cette conférence de presse, Longoria a également mentionné les cas de Luis Suarez (Almeria), Nemanja Radonjic (Torino) et Kevin Strootman (Genoa). Comme l'a clairement laissé entendre le président marseillais, l’option d’achat va être levée pour les trois hommes.