OM: Sampaoli aimerait des joueurs confirmés au mercato

Interrogé ce vendredi sur d'éventuels besoins lors du mercato hivernal, l'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli a fait passer un message à ses dirigeants en expliquant qu'il n'avait pas assez de joueurs confirmés à disposition. En reconnaissant toutefois qu'il n'est pas toujours possible d'obtenir ce que l'on désire.

Jorge Sampaoli n'a pas pour habitude de se plaindre de son effectif, mais cela ne l'empêche pas d'avoir quelques désirs. Passé en conférence de presse ce vendredi, à deux jours du choc contre l'OL en Ligue 1, l'entraîneur de l'OM a été interrogé sur d'éventuels besoins lors du mercato hivernal. Et il n'a pas botté en touche.

"On dit à Pablo (Longoria) et Frank (McCourt) que ce club a besoin de joueurs confirmés, a-t-il glissé. Notre projet est basé en partie sur la jeunesse, mais on a aussi besoin de joueurs mûrs, qui ne sont pas là. Je me bats chaque jour pour qu'ils comprennent nos besoins. Après, parfois c'est possible, parfois non. Et ce n'est pas forcément la faute du président, on a aussi un propriétaire qui décide et qui a ses idées."

"A cause de vous, je vais me retrouver au chômage !"

Sans se montrer véhément, Jorge Sampaoli a souligné le paradoxe - selon lui - entre ce que l'on attend de l'OM, et ce que peut faire son groupe actuel. "Même s'il nous manque des joueurs d'expérience, il y a toujours une obligation d'excellence dans ce club, a-t-il rappelé. Mais on demande à des joueurs qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience d'être excellents. C'est très difficile."

Et de finir sur une petite blague avant de quitter la salle: "A cause de vous, je vais me retrouver sans travail !"