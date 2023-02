Premier League: l'offre du Qatar pour racheter 100% de Manchester United est officiellement arrivée

Comme attendu depuis quelques jours, le Qatar a officiellement fait une offre pour racheter 100% de Manchester United. Une offre portée par le Cheikh Jassim Bin Hamad Al Thani, président d'une des principales banques du Qatar.

Le Qatar a bien formulé une offre officielle de rachat pour Manchester United. L'offre provient de Hamad ben Jassim ben Jaber Al Thani et il l'a lui-même confirmé dans un communiqué, précisant que son offre vaut pour le rachat de 100% du club. Son montant n'a pas filtré mais pourrait se situer autour de 4,5 milliards d'euros.

Redonner sa "gloire d'antan" à Manchester United

Dans le communiqué, Al Thani précise que l'ambition est de redonner au club mancunien "sa gloire d'antan sur et en dehors du terrain". "L'offre sera entièrement exempte de dettes via la Fondation Nine Two de Sheikh Jassim, qui cherchera à investir dans les équipes de football, le centre d'entraînement, le stade et les infrastructures plus larges, l'expérience des fans et les communautés que le club soutient", explique le communiqué.

Avant d'ajouter: "La vision de la candidature est que le Manchester United Football Club soit réputé pour son excellence dans le football et considéré comme le plus grand club de football du monde. Plus de détails sur l'offre seront publiés, le cas échéant, si et quand le processus d'appel d'offres se développera."

Formé au Royaume-Uni à l'Académie royale militaire de Sandhurst et diplômé en tant qu'élève-officier, Sheikh Jassim Bin Hamad J.J. Al Thani est le président de QIB, l'une des principales banques du Qatar. Né en 1982, il est fan de Manchester United depuis toujours et fils de l'ancien Premier ministre.