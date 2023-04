Premier League: Lampard aurait dit oui pour un retour express à Chelsea

Frank Lampard pourrait rapidement effctuer son retour sur le banc de Chelsea. L'entraîneur anglais aurait donné son accord pour assurer l'intérim jusqu'à la fin de saison après l'éviction de Graham Potter.

La rumeur bruissait depuis quelques jours et cela semble se confirmer. Un peu plus de deux ans après un brusque départ en janiver 2021, Frank Lampard va effectuer son retour à Chelsea. Sauf ultime rebondissement, l'Anglais va devenir le nouvel entraîneur des Blues ce jeudi.

Selon les informations de Sky Sports, l'ancien milieu a donné son accord pour un contrat à très très court terme jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Légende du club londonien, Frank Lampard pourrait même diriger l'entraînement collectif ce jeudi et prendre place sur le banc de l'équipe premire dès le déplacement à Wolverhampton samedi lors de la 30e journée de Premier League.

Une ulitme chance pour Lampard à Chelsea?

Joueur de Chelsea entre 2001 et 2014, Frank Lampard y a écrit les plus belles pages du club avec trois titres en championnat et surtout un sacre en Ligue des champions (2012). Après avoir été choisi comme entraîneur par Roman Abramovich en juillet 2019 après une première expérience sur le banc de Derby County, l'ancien intenational anglais aux 106 sélections n'a finalement dirigé les Blues qu'à 84 reprises pour un bilan mitigé de 44 victoires, 15 nuls et 25 défaites. Ecarté puis remplacé par Thomas Tuchel en janvier 2021, Frank Lampard verra son successeur remporter la Ligue des champions quelques mois plus tard.

Relancé en Premier League par Everton à en janvier 2022, le technicien britannique a réussi à maintenir les Toffees dans l'élite la saison passée. Mais après un début de campagne difficile en 2022-2023, les Bleus de Liverpool ont décidé de se séparer de lui pour nommer Sean Dyche en janvier 2023. Un peu plus de deux mois après son départ d'Everton, Frank Lampard va donc rapidement rebondir à Chelsea.

Lampard pour un bref intérim

Remplaçant de Graham Potter, lui-même arrivé à la place de Thomas Tuchel en cours d'exercice, Frank Lampard n'a reçu aucune garantie pour l'avenir. Toujours selon les médias d'outre-Manche, le manager de 44 ans a signé pour quelques mois seulement et rien n'a été décidé ni même discuté pour les saisons suivantes.

Sur le papier, donc, Frank Lampard ne devrait pas rester longtemps et va signer pour une mission commando à Chelsea. En championnat, l'intérimaire devra tout faire pour remonter la pente alors que les Blues occupent une triste onzième place après 29 rencontres. Mercredi prochain, les Londoniens se rendront à Madrid pour y défier le Real lors du match aller des quarts de la Ligue des champions (en direct sur RMC Sport 1).

Mais même une fin de saison réussie n'assureront pas à Frank Lampard de garder son poste. Le propriétaire Todd Boehly discuterait toujours avec plusieurs entraîneurs de renom, notamment Julian Nagelsmann et Luis Enrique, pour une solution durable. En attendant et sauf surprise, c'est bien Frank Lampard qui sera sur le banc des Blues dans les prochaines semaines.