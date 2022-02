Mercato: Barça, Ajax, West Ham, LOSC… Kurzawa a eu de nombreux prétendants cet hiver

De l’Espagne à l’Angleterre en passant par les Pays-Bas et la France, Layvin Kurzawa n’a pas manqué de prétendants cet hiver, sans que cela n’aboutisse à un départ. La Turquie ou les États-Unis sont les dernières (maigres) chances de voir partir le latéral français.

C’était l’un des marronniers de ce mercato hivernal. Finalement, cela aura fait un peu de bruit pour rien. Annoncé sur le départ, et un peu partout en Europe, Layvin Kurzawa va finalement rester au PSG. Proche de rejoindre Lyon ou annoncé dans le viseur de Galatasaray l’été dernier, le latéral français (29 ans) a vu la liste des prétendants s’allonger encore un peu plus cet hiver, sans que cela n’aboutisse à un mouvement.

Pourtant, le FC Barcelone le voulait, et souhaitait l’inclure tout comme Leandro Paredes dans un échange avec Ousmane Dembélé. Mais Paris, qui avait pour objectif de dégraisser cet hiver, désirait plutôt libérer un élément offensif. A l’image de Mauro Icardi, mentionné dans les échanges avec le Barça, mais le dossier du buteur argentin ne passait pas avec le fair-play financier.

Le LOSC et Bordeaux ont tenté de le faire venir en prêt

Lille et Bordeaux ont également tenté une dernière offensive pour Kurzawa en fin de mercato, lorgnant pour un prêt de six mois de l’international tricolore (13 sélections, 1 but). Mais les demandes parisiennes étaient trop élevées pour les deux clubs de Ligue 1. En Angleterre aussi, le joueur a intéressé du côté de West Ham, qui avait également validé son profil. En cas de départ du latéral congolais Arthur Masuaku Masuaku, qui est finalement resté.

Même schéma à l’Ajax, où Kurzawa aurait pu compenser un éventuel mouvement de Nicolás Tagliafico. S’il reste encore une chance de voir Kurzawa quitter la capitale, pour la Turquie ou la MLS dont les mercatos sont toujours ouverts, celle-ci est infime.