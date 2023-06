PSG: comment Mbappé a diffusé ses doutes tout au long de la saison

La décision de Kylian Mbappé de ne pas activer l’option pour étendre son contrat d’une saison supplémentaire n’est pas si étonnante au regard des doutes émis pendant la saison et d’une certaine déception autour des promesses du projet sportif.

Il laisse filtrer ses envies de départ dès le mois d’octobre…

L’osmose retrouvée entre le PSG et Kylian Mbappé n’a pas duré longtemps. Cinq mois seulement après sa prolongation en grandes pompes au Parc des Princes lors du dernier match de la saison 2021-2022, des échos filtrent dans la presse, dont RMC Sport, sur la volonté de l’attaquant français de quitter le PSG dès le mercato d’hiver. Le joueur estime alors que les promesses faites au moment de sa prolongation XXL l’été dernier n’ont pas été tenues. Cela tombe quelques heures avant le match de poule de Ligue des champions face au Benfica (1-1) lors duquel il marque sur penalty. Ce psychodrame tombe aussi au milieu de révélations de Mediapart selon lesquelles le club a engagé une armée numérique pour discréditer certains de ses joueurs sur les réseaux sociaux, dont Kylian Mbappé.

… puis les dément

Kylian Mbappé était sorti du silence quelques jours plus tard après une victoire du PSG face à l’OM (1-0). "Je n’ai jamais demandé mon départ en janvier, avait-il assuré. L’info qui est sortie le jour du match (face à Benfica, ndlr), je n’ai pas compris. J’ai été tout autant choqué que tout le monde. Il y a des gens qui peuvent penser que je suis impliqué là-dedans, mais je ne suis pas impliqué, j'étais à la sieste. Mon entourage était au match de mon petit frère, toutes les personnes qui s'occupent de moi n'étaient pas là donc on est tombés des nues quand on l'a appris. Après il faut faire avec, il y avait un match à jouer. Juste pour dire que c'est complètement faux et je suis très content."

Hasard ou coïncidence, le salaire astronomique de Mbappé est divulgué dans la presse une semaine plus tard. Longtemps gardés secrets au moment de sa prolongation, ses chiffres choquent l’opinion publique: selon le Parisien, l’attaquant toucherait un salaire de 72 millions d’euros brut par an, soit 6 millions d’euros brut par mois, 2,7 millions d’euros net après impôts. Des émoluments trois fois plus importants que ce qu’il touchait encore la saison dernière. A ce pactole s’ajoutent les primes avec celle à la signature de 180 millions d’euros brut, versée en trois versements de 60 millions d’euros.

Il alerte sur le plafond de verre de l’équipe

L’avenir de Kylian Mbappé se tasse après ses déclarations, les révélations de son salaire mais surtout en raison de la Coupe du monde placée en plein cœur de la saison. Le sujet revient finalement assez vite sur la table. L’attaquant, meilleur buteur du Mondial, pointe du doigt le niveau de l’équipe en mars après la nouvelle élimination du PSG en huitièmes de finale de la Ligue des champions face au Bayern Munich. Qu’a-t-il manqué au PSG? "Pas grand-chose quand on regarde l'état des deux équipes: ils ont une grande équipe, un grand effectif, ils ont une équipe qui est bâtie pour gagner la Ligue des champions, lance-t-il. Je l'ai dit en début de saison lors de la première conférence de presse de C1 qu'on allait faire notre maximum. Notre maximum, c'est ça... C'est la vérité. On va se remettre en question et revenir à notre quotidien qui est le Championnat."

Mbappé évite toutefois de jeter de l’huile sur le feu au sujet de son avenir en bottant en touche sur les potentielles conséquences de cette élimination sur son cas personnel. "Non non, je suis tranquille, mon objectif est de gagner le Championnat et après, on verra", lance-t-il.

En mai, Il élude son avenir… malgré les premiers échos négatifs sur l’option

Concentré sur la fin de saison et sa volonté de remporter un nouveau trophée de meilleur buteur, Kylian Mbappé élude les questions sur son avenir. Au moment de recevoir son nouveau trophée de meilleur joueur de la saison aux trophées UNFP le 28 mai dernier, il évoque brièvement son cas personnel dans un contexte alourdi par le grave accident de Sergio Rico à qui il rend hommage. "Je suis très content de mon choix de l'an passé, assure-t-il à l’auditoire. Je suis là, je profite, je suis meilleur joueur. J’en profite, je serai encore là l’année prochaine, je suis très content." Quelques jours plus tôt, la presse révélait pourtant qu’il avait décidé de ne pas activer l’option pour une saison supplémentaire.

Il envoie un courrier au PSG pour signifier son intention de ne pas prolonger

Dix jours après la fin du championnat et un titre de champion de France sans saveur, L’Equipe et RMC Sport révèlent que Kylian Mbappé a officiellement signifié au PSG qu’il n’activerait pas son option pour une saison supplémentaire dans un courrier. Très agacé, le club envisage désormais de vendre son joueur pour éviter qu’il ne parte libre à l’été 2024.