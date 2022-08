PSG: "Des joueurs attendent pour nous rejoindre" avant la fin du mercato, confie Galtier

Présent en conférence de presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Monaco au Parc des Princes (4e journée de Ligue 1, dimanche 20h45), Christophe Galtier en a profité pour balayer l’actualité brûlante du mercato. Le technicien parisien a notamment confirmé que des renforts étaient attendus.

À quelques jours de la clôture du mercato (jeudi 1er septembre à 23h), les questions sur les transferts sont évidemment dans toutes les bouches. Même à 48 heures d’un choc de Ligue 1. Présent en conférence de presse ce vendredi avant la réception de Monaco au Parc des Princes (4e journée, dimanche à 20h45), Christophe Galtier s’est livré sur la dernière ligne droite du mercato.

"Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger"

"Ces derniers jours, ça va beaucoup bouger, a promis le coach parisien. Des joueurs sont en instance de départ, d'autres attendent pour nous rejoindre. On a identifié les postes sur lesquels on doit se renforcer. Est-ce que ça sera fait ? Je ne sais pas. Mais les joueurs qui rejoignent le PSG sont des grands joueurs et s'adaptent rapidement."

Le point sur les pistes Skriniar, Paredes et Navas

S’il n’a "aucun commentaire à faire" concernant Skriniar, piste de longue date du PSG, Christophe Galtier a évoqué les dossiers de Paredes et de Navas, respectivement annoncés du côté de la Juventus Turin et du Napoli.

"Paredes est aujourd'hui un joueur du PSG, je sais qu'il y a beaucoup d'échanges avec la Juve, on verra d'ici la fin du mercato. Mais il est un joueur du PSG pour l'instant. Navas aussi. Il sera dans le groupe contre Monaco", a précisé le technicien. Du côté du Camp des Loges, cela ne fait aucun doute: tout va forcément se décanter dans les prochains jours.