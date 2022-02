PSG: des pontes du Qatar et la famille de Mbappé auraient discuté prolongation mardi soir

Selon la presse espagnole, les dirigeants du PSG ont rencontré une partie de la famille de Kylian Mbappé, mardi soir après la nouvelle performance magistrale du Français face au Real (1-0). Le Qatar insiste pour prolonger son contrat.

Après une telle soirée, sa cote d’amour n’allait pas baisser. Les discussions autour de l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) se sont encore amplifiées depuis mardi soir et son but victorieux face au Real Madrid (1-0) en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un exploit personnel pour conclure une soirée où il a brillé de mille feux face au club qui l’attend libre l’été prochain. L’attaquant français n’a toujours pas prolongé son contrat avec le PSG qui prend fin en juin. Mais Paris n’a pas perdu espoir de faire prolonger sa star. Ils ont même relancé les dés cette semaine.

Selon El Chiringuito, une rencontre s'est tenue entre les deux parties à l'issue de la rencontre. Et l’opération prolongation de la star est poussée en très haut lieu. "Des gens très importants du Qatar étaient au Parc des Princes pour le match, lance le journaliste espagnol. Des personnes très proches de l’émir du Qatar. Ils ont rencontré des membres de la famille Mbappé. Cela signifie que le Qatar pousse à fond pour tenter de prolonger Mbappé."

Il ne s’agirait pas de Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, mais de membres de la garde rapprochée de l’émir du Qatar, Tamim ben Hamad al-Thani. "Ils sont à dix niveaux plus haut que Nasser Al-Khelaïfi", précise le journaliste, qui ajoute que l’émirat fera "tout" pour faire signer un nouveau contrat à sa star. "Et ce n’est pas une bonne nouvelle", conclut le journaliste en référence aux chances du joueur de rejoindre les Merengues l’été prochain. "Le discours de Mbappé auprès de son entourage continue d'être qu'il veut être au centre d’un projet", ajoute-t-il.

Le dialogue existe entre les deux parties

Selon les informations de RMC Sport, le dialogue existe bien entre les deux parties et porte sur l’idée d’une potentielle prolongation courte durée et d'un montant similaire à la dernière offre formulée au mois d'août. Celle-ci faisait déjà de lui le joueur le mieux payé de l'effectif. Pour le moment, le joueur est concentré sur sa saison avec Paris et confirme qu’il est pleinement concentré sur ses performances.

"J'ai voulu me concentrer avant tout sur le football, a-t-il confié mardi, sur RMC Sport, après son récital face au Real. Beaucoup de choses se disent, tout le monde sait un peu tout ou parle pour ne rien dire.... La vérité, c'est que j'étais vraiment concentré pour aider mon équipe. Je l'ai dit en interview, il y a une semaine ou deux. Mais le dire c'est quelque chose. Là, je l'ai montré avec des actes. Il faudra encore le montrer le 9 mars au match retour. Je suis vraiment concentré et content d'être au Paris Saint-Germain".

Relancé sur sa décision à prendre en fin de saison, Kylian Mbappé a répondu: "On ne pèse pas une décision sur un match. Si vous voulez que je vous réponde que je savais que je jouais dans une grande équipe, je n'ai pas attendu de jouer le Real Madrid un soir de février pour savoir que je joue dans l'une des meilleures équipes du monde".