PSG: "Est-ce légal ? Pas sûr...", Al-Khelaïfi s’en prend encore au Barça après son mercato XXL

Pour Nasser Al-Khelaïfi, les montages financiers mis en place par le Barça pour recruter à grands frais lors du dernier mercato estival ne sont pas "justes", a indiqué le président du PSG à Politico. Le dirigeant qatari a par ailleurs laissé entendre que l’UEFA allait enquêter sur les pratiques du club catalan.

Nasser Al-Khelaïfi le répète à l’envie depuis plusieurs semaines: pour lui, les montages financiers mis en place par le FC Barcelone afin d’investir de grosses sommes sur le mercato estival (plus de 150 millions d’euros mis sur Raphinha, Jules Koundé et Robert Lewandowski) ne sont pas acceptables.

Après avoir déjà assuré que les "opérations magiques" n’étaient pas une "voie durable" ou encore que la dette était "un désastre pour le foot", le président du PSG en a remis une couche lors d’une interview accordée à Politico. "Est-ce juste? Non, ce n'est pas juste… Est-ce légal ? Je ne suis pas sûr", a déclaré Al-Khelaifi à propos de la vente des actifs du club Blaugrana.

Al-Khelaïfi laisse entendre que l'UEFA va enquêter

Au cours de cet entretien, Al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs (ECA) et membre du comité exécutif de l’UEFA, a laissé entendre que cette dernière allait enquêter sur les pratiques du Barça. "S'ils les autorisent, d'autres feront de même. (...) L'UEFA a bien sûr ses propres règles financières. C'est sûr qu'ils vont tout regarder."

Après avoir connu d'importantes dettes, le Barça a finalement pu boucler la saison 2021-2022 avec 98 millions d'euros de bénéfices. Cela est notamment dû aux départs de plusieurs joueurs, à des baisses de salaires et à la vente d’une partie des Barça Studios.

Sixième club le plus dépensier de l'été sur le marché des transfert, le club catalan n'est plus dans le rouge malgré les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Le Barça, qui a dû batailler jusqu’au bout pour être en mesure d’inscrire tout ce beau monde auprès de la Liga, a finalement pu faire jouer toutes ses recrues. Au grand dam de Nasser Al-Khelaïfi.