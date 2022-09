Mercato: la mise en garde d'Al-Khelaïfi sur les rentrées d'argent "magiques" de clubs comme le Barça

Lors de l'assemblée générale de l'ECA (Association européenne des clubs) ce vendredi, le président de l'instance et du PSG Nasser Al-Khelaïfi a lancé une mise en garde à propos des apports "magiques" d'argent. Sans le nommer, il vise très probablement le Barça.

Sans nommer le FC Barcelone, qui a animé le mercato grâce à ses différents leviers économiques (ventes de droits TV et de sociétés annexes), Nasser Al-Khelaïfi a profité ce vendredi d'une assemblée générale de l'Association européenne des clubs (ECA) pour lancer une mise en garde à propos des apports "magiques" d'argent.

"Nous devons être prudents. Les niveaux dangereux d'endettement et les opérations magiques de prise de participation ne sont pas une voie durable. Nous devons penser à long terme, pas à court terme", a alerté le président du PSG, qui est aussi président de l'ECA.

Une évolution positive

Avant cette petite phrase, Nasser Al-Khelaïfi vantait les mérites des "nouvelles règles de viabilité financière" à venir: "Elles constituent une évolution positive. Ces règles permettent de contrôler les coûts. Elles encouragent les investissements et les nouveaux investisseurs. Elles contribueront à assurer la pérennité du football".

Après avoir connu d'importantes dettes, le Barça a finalement pu boucler la saison 2021-2022 avec 98 millions d'euros de bénéfices. Cela est notamment dû aux départs de plusieurs joueurs, des baisses de salaires et la vente d’une partie des Barça Studios.

Des bénéfices plus importants à prévoir

Sixième club le plus dépensier de l'été sur le marché des transfert, le club catalan n'est plus dans le rouge malgré les arrivées de Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin et Marcos Alonso. Le Barça a toutefois dû batailler jusqu’au bout pour être en mesure d’inscrire tout ce beau monde auprès de la Liga, mais il n’y a pas eu de fiasco.

Au cours de la même réunion, ce lundi, le conseil d’administration du club catalan a également voté le budget de la saison 2022-2023. Les Blaugrana prévoient 1,255 milliard d’euros de revenus et un bénéfice de 274 millions d’euros.