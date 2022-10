"Je m’excuse pour le mal que j’ai pu faire", le message fort de Griezmann aux fans de l’Atlético

Après avoir offert la victoire à l’Atlético de Madrid sur la pelouse de Bilbao (0-1) samedi en Liga, l’attaquant français Antoine Griezmann a tenu à s’excuser auprès des supporters des Colchoneros pour tous les soucis qu’il a pu provoquer en rejoignant le FC Barcelone en 2019.

Soirée très riche en émotion pour Antoine Griezmann. Titulaire pour la deuxième fois de la saison en Liga samedi sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, l’attaquant français a répondu à la confiance de Diego Simeone en inscrivant l’unique but de la rencontre (0-1). Décisif, Grizou a sa troisième réalisation de la saison en championnat, la 100eme avec le maillot des Colchoneros dans le championnat espagnol. Un joli symbole pour boucler une semaine qui avait débuté avec l’officialisation de son transfert définitif dans le club madrilène.

"Le plus grand pardon que je demande, c'est sur le terrain"

Un vrai soulagement aussi pour le champion du monde qui, après une expérience décevante au Barça et un prêt de deux ans à l’Atlético, se trouvait privé de temps de jeu en raison d’un désaccord financier entre les deux clubs lié à l’option d’achat. "Je suis très fier d'avoir pu signer et d’être définitivement à l’Atlético, a confié le champion du monde après la rencontre. Au bout du compte, je m'excuse. Je sais que les gens veulent l'entendre de ma voix : je m'excuse pour le mal que j'ai pu faire aux gens. Mais le plus grand pardon que je demande, c'est sur le terrain, en donnant tout pour l'équipe dans des soirées comme celle-ci. Nous sommes sur la bonne voie." Troisième de Liga, l’Atlético de Madrid accueillera le Rayo Vallecano mardi pour le compte de la 10e journée de championnat.