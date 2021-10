PSG: le Real aurait renoncé à recruter à Icardi par le passé, à cause de sa femme Wanda

D'après Marca, le Real Madrid a envisagé de recruter Mauro Icardi en 2017 et 2018, lorsqu'il évoluait à l'Inter. Mais les dirigeants du club auraient abandonné cette piste, à cause de l'environnement du joueur, et notamment en raison de la forte exposition médiatique de sa femme Wanda Nara.

Le Real Madrid ne voulait pas prendre le moindre risque. En plein feuilleton de la séparation très médiatique (et éphémère?) du couple Mauro Icardi-Wanda Nara, le quotidien sportif Marca révèle jeudi que le club madrilène avait renoncé deux fois à recruter le buteur argentin. D'abord lors du mercato hivernal de 2017, puis celui de 2018.

À l'époque, un renfort offensif était désiré pour assumer le rôle de doublure de Karim Benzema, voire pour l'accompagner en remplacement de Cristiano Ronaldo. Le nom de l'actuel attaquant du Paris Saint-Germain avait alors été coché. Il jouait à l'Inter et empilait les buts (26 lors de la saison 2016-2017, 29 sur l'exercice suivant). C'était donc avant le divorce tumultueux avec le club italien et son départ, à l'été 2019, pour la France.

Wanda Nara était omniprésente à la télévision italienne

Mais d'après Marca, si Icardi faisait consensus au sein du département sportif du Real Madrid, les dirigeants n'étaient absolument pas sur la même longueur d'ondes. La faute à l'environnement du joueur, son exposition sur les réseaux sociaux et les nombreuses interventions de Wanda Nara à la télévision italienne. "Nous ne pouvons pas signer ce joueur, mais ce n'est pas à cause de lui", disait-on dans les bureaux du club, selon le quotidien.

Les responsables madrilènes auraient notamment été refroidis par le fait que Wanda Nara n'ait aucun problème à s'exprimer publiquement sur les performances sportives de l'Inter, alors même que son mari en était le capitaine. À l'époque, la mannequin argentine était en effet chroniqueuse pour Tiki Taka, show star de la télévision italienne. Dans une volonté de conserver un contrôle maximal sur la communication autour de l'équipe, le Real Madrid aurait donc estimé qu'une arrivée de Mauro Icardi n'était pas souhaitable.