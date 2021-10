Mercato en direct: Cristiano Ronaldo retient Pogba à Manchester United

Bonjour et bienvenue dans notre live mercato! Le marché des transferts est fermé depuis un mois et demi et ne rouvrira pas avant deux mois. Mais les clubs s'activent tout de même comme le Barça qui a prolongé sa pépite Ansu Fati, mercredi, tout en menant des discussions avec Ousmane Dembélé pour arriver à la même conclusion.

Cristiano Ronaldo aurait conseillé à Manchester United de contacter Zinedine Zidane pour prendre le pouls en cas d'éviction d'Ole Gunnar Solskjaer.

En France, le Red Star a confirmé Habib Beye comme entraîneur principal.