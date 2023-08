PSG: "le Real ne pardonnerait pas une prolongation de Mbappé", prévient la presse espagnole

Le réchauffement des relations entre le PSG et Kylian Mbappé, réintégré à l’entraînement avec l’équipe première dimanche, fait grincer des dents en Espagne, surtout face à la perspective d’une nouvelle prolongation qui éloignerait encore la star française du Real Madrid.

La Liga a repris ce week-end, le Real Madrid a perdu un nouveau cadre sur blessure (Eder Miltao) et le Barça a quitté Getafe avec une profonde rancœur contre l’arbitrage (0-0). Mais un sujet a supplanté tout cela dimanche dans les principaux médias sportifs espagnols: la réintégration de Kylian Mbappé au sein du groupe 1 du PSG à l’entraînement.

"Mbappé change le jeu"

Le réchauffement des relations entre la star parisienne et sa direction sont perçus d’un regard inquiet et un peu agacé parmi les médias suiveurs du Real Madrid, qui imaginaient une arrivée libre l’été prochain à l’issue de son contrat à Paris, ou dès cet été si les Merengues passaient à l’action. Le doute est désormais permis.

Marca fait sa une sur la photo de l’international tout sourire pour son retour à l’entraînement, marqué par une haie d’honneur du staff et de ses équipiers. "Mbappé change le jeu", titre le principal quotidien sportif madrilène selon qui le Real a évidemment suivi ce rebondissement avec attention, sans toutefois s’en émouvoir. Les dirigeants restent publiquement en retrait sur ce dossier et ne veulent rien laisser transparaitre. Le sujet Mbappé fait en tout cas beaucoup réagir dans la capitale madrilène: les articles concernant ce retour à l’entraînement sont largement les plus lus sur les sites sportifs.

L’attaquant français a aussi animé une grande partie de l’émission El Chiringuito, bien moins diplomatique que la posture du Real. La possibilité d’une nouvelle prolongation de Mbappé au PSG provoque quelques remontées acides chez certains journalistes, toujours rancuniers du choix du Français d’étendre son bail plutôt que de rejoindre le Real en 2022.

"Ni Florentino (Perez, président du Real) ni aucun joueur du Real Madrid ne pardonneraient le renouvellement de Mbappé", lance un journaliste. Une chose semble désormais acquise dans l’esprit des suiveurs madrilènes: Mbappé ne rejoindra pas le Real cet été. "L'optimisme n'est pas de mise pour son arrivée cet été, conclut le suiveur du Real, Edu Aguirre. Cela donne le sentiment que Madrid a laissé le PSG s'échapper en direct. Il était temps de signer Mbappé, on savait que ça pouvait arriver".