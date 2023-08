Mercato: Neymar rejoint officiellement Al-Hilal, une page se tourne au PSG

Comme annoncé ces derniers jours par RMC Sport, Neymar quitte officiellement le Paris Saint-Germain et s'engage avec le club saoudien d'Al-Hilal pour les deux prochaines saisons. La fin de six années mitigées avec le club de la capitale.

Cette fois-ci, c'est bel et bien terminé. Après plusieurs jours agités, Al-Hilal annonce ce mardi l'arrivée de Neymar (31 ans), qui s'engage pour les deux prochaines saisons avec le club saoudien. Comme annoncé par RMC Sport, le club parisien va toucher environ 90 millions d'euros hors bonus dans l'opération et le joueur va découvrir un quatrième championnat. Si son contrat avec Paris s'étendait jusqu'en 2027, le Brésilien s'est entretenu ces derniers jours avec Luis Enrique et Luis Campos, qui lui ont expliqué que le club ne comptait pas sur lui cette saison et qu'il devait se trouver un nouveau point de chute.

Acheté au Barça à l'été 2017 contre 222 millions d'euros avec l'ambition de remporter la Ligue des champions avec le PSG, Neymar n'a pas réussi à remplir cet objectif, malgré un palmarès bien garni sur le plan national en six saisons (cinq championnats de France, trois Coupes de France, deux Coupes de la Ligue, trois Trophées des champions).

Les blessures, un véritable fléau

Depuis son arrivée dans la capitale française, Neymar a surtout connu une multiplication de pépins physiques. Dès sa première année, une fissure du métatarse a mis fin prématuremment à sa saison dès le mois de février, à quelques jours d'un match capital face au Real Madrid en Ligue des champions. Rebelote l'année suivante, où son métatarse lui fait manquer 18 matchs du PSG. Au total, l'ancien joueur du Barça a manqué 119 rencontres avec Paris pour cause de blessures, et n'a disputé "que" 173 matchs (118 buts, 77 passes décisives).

Parfois pris en grippe par ses propres supporters, le "Ney" a toutefois offert quelques moments de magie, notamment lors du Final 8 de C1 à Lisbonne. Épargné par les blessures, le numéro 10 parisien avait montré sa meilleure version face à l'Atalanta et Leipzig, avant de voir le rêve de soulever une deuxième Ligue des champions personnelle lui filer sous le nez après une défaite face au Bayern Munich en finale (1-0).

Mais l'histoire à Paris s'est terminée en eau de boudin pour Neymar. Blessé une énième fois à la cheville en février dernier, le Brésilien avait été la cible d'une frange de supporters, dont certains s'étaient rendus à son domicile pour manifester leur mécontentement. Le signe que l'aventure parisienne de l'ancien Barcelonais est loin d'avoir été un conte de fées.

Ce qui n'a pas empêché ce mardi le PSG de dire au revoir à une "légende" dans un communiqué. "Il est forcément difficile de dire au revoir à une légende du club, ce que Neymar sera pour toujours, a déclaré le président Nasser Al-Khelaïfi. Je n'oublierai jamais le jour où il est arrivé au Paris Saint-Germain, ni ce qu'il a apporté à notre club et à notre projet au cours des six dernières années. Nous avons vécu des moments extraordinaires et Neymar fera toujours partie de notre histoire. Je tiens à le remercier, ainsi que sa famille. Nous souhaitons à Neymar le meilleur pour le futur et sa prochaine aventure."