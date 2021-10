PSG: Messi aimerait revenir au Barça "pour aider le club"... comme dirigeant

Dans une interview accordée à Sport, Lionel Messi a fait savoir qu’il espérait retrouver le FC Barcelone pour intégrer l’encadrement du club. L’attaquant argentin de 34 ans est lié au PSG jusqu’en 2023, avec une année en option.

Il y a passé la plus grande partie de sa vie. Et il s’y sentira toujours un peu chez lui. Deux mois et demi après son départ pour Paris, Lionel Messi n’a pas effacé Barcelone de sa mémoire. Loin de là. L’attaquant argentin continue de suivre de près l’actualité de son club formateur. Et il se verrait bien revenir au Camp Nou dans quelques temps. Pour travailler dans les bureaux. C’est que la star de 34 ans a confié lors d’une interview au journal catalan Sport.

"Oui, j'ai toujours dit que j'aimerais pouvoir aider le club à aller bien, a expliqué La Pulga. J'aimerais être secrétaire technique à un moment donné. Je ne sais pas si ce sera à Barcelone ou pas. Ou s'il en sera autrement. S'il y a une possibilité, j'aimerais contribuer à nouveau là où je peux être utile, car c'est le club que j'aime. J'aimerais qu'il continue d'être bon, de grandir et d’être l'un des meilleurs au monde."

Des débuts timides au PSG

Accueilli dans la liesse cet été, le sextuple Ballon d’or semble encore en rodage au PSG. Malgré ses trois buts inscrits en Ligue des champions, il réalise des débuts timides et ne pèse pas beaucoup sur les matchs du club de la capitale. A l’image de ses prestations en Ligue 1, où il n’a pas encore trouvé le chemin des filets en cinq apparitions, ou de sa relation technique avec Kylian Mbappé et Neymar.

Victime d’une gêne musculaire récurrente, Messi est sorti à la mi-temps vendredi contre Lille (2-1). Le staff médical du PSG espère désormais le récupérer pour le déplacement à Leipzig, mercredi en C1 (21h sur RMC Sport 1). Leader de son groupe, Paris compte un point d’avance sur Manchester City et trois points sur Bruges, à l’aube de la quatrième journée de la phase de poules.