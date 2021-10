PSG: une guérison en quelques jours espérée pour Messi

Sorti à la mi-temps du match contre Lille, vendredi, Lionel Messi est lancé dans une course contre la montre pour pouvoir tenir sa place mercredi face à Leipzig en Ligue des champions.

Sera-t-il remis à temps ? Vendredi, Lionel Messi a quitté ses partenaires à la mi-temps de la rencontre face à Lille (2-1), au Parc des Princes, en ouverture de la 12e journée de Ligue 1. La faute à une gêne musculaire assez récurrente. Il n’était pas question de risquer une lésion. Le staff médical espère que cela se résolve en quelques jours. La course contre la montre pour sa participation au match face à Leipzig, mercredi (21h), en phase de groupes de la Ligue des champions, est donc lancée.

Au micro de Canal+, Mauricio Pochettino s’est montré plutôt rassurant : "Si Messi est blessé ? Non je ne crois pas. On a vu avec le médecin, par précaution. J'espère qu'il sera disponible pour le prochain match contre Leipzig." Face au champion de France en titre, le technicien parisien avait décidé de l’aligner dans une position de faux 9. Entouré par Neymar et Angel Di Maria, l’ancien Barcelonais n’a pas brillé, ne parvenant pas à imposer sa patte sur le jeu parisien. Remplacé par Mauro Icardi à la pause, il n’a toujours pas marqué cette saison en championnat.

Leonardo a pris sa défense

Pas de quoi inquiéter Leonardo, qui a pris sa défense après le match. "Je demande à tout le monde de se calmer. Nous ne sommes pas premiers par hasard. Messi ? Les deux premiers mois, il était plus souvent avec la sélection qu'ici. Neymar, aussi. Di Maria, aussi. Ils ont un fait un gros match. Je ne suis pas inquiet parce qu'on voit tous les joueurs. On dit que les joueurs font la fête, tout ça, mais ce n'est pas la vérité. On parle avec eux, c'est toujours comme ça", a insisté le directeur sportif parisien.

A défaut de marquer les esprits en Ligue 1, Messi a déjà trouvé la faille en Ligue des champions avec trois buts inscrits lors des trois premières journées de la phase de poules. Leader de son groupe, Paris compte un point d'avance sur Manchester City, trois sur Bruges, alors que Leipzig est bon dernier avec zéro point.

