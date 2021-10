PSG: la statistique inquiétante de Messi depuis son arrivée en Ligue 1

Lionel Messi n'a toujours pas marqué avec le PSG en Ligue 1, alors qu'il cumule 15 tirs en cinq matches. Une première depuis octobre 2020.

La Pulga ne nous avait pas habitué à ça. Lionel Messi n'a pas inscrit un but en Ligue 1 depuis son arrivée au PSG cet été. Il est même le joueur avec le plus de tirs cette saison en Ligue 1 sans marquer, comme le note Opta. L'attaquant parisien n'avait pas disputé cinq matches de championnat d'affilée sans marquer dans le Top 5 des championnats européens depuis octobre 2020 (également 5).

Messi pourrait battre son record personnel

Buteur face à Manchester City et Leipzig en Ligue des champions, Léo Messi n'a donc toujours pas fait trembler les filets en championnat. Face à Lille vendredi soir, le natif de Rosario n'a tenté que deux tirs, non cadrés, puis a été remplacé à la mi-temps. Une décision davantage liée à son physique qu'à sa performance assez maussade. En conférence de presse, Mauricio Pochettino s'est voulu rassurant sur l'état de son numéro 30: "Il avait une gêne avant le match et c’est revenu en jouant. Il est sorti par précaution, je n’en sais pas plus. Par précaution, en accord avec le secteur médical, on espère qu'il sera disponible pour le match de Lepizig". Selon les informations de RMC Sport, le club espère une guérison en quelques jours.

Pourtant si habitué à sauver les siens lorsqu'il était du côté de la Catalogne, Lionel Messi n'a pas été décisif une seule fois avec le PSG. Ni buteur, ni passeur décisif, il ne compte qu'un maigre bilan de 15 tirs pour seulement 4 cadrés en Ligue 1. Comme le note Le Parisien, il faudrait remonter à plus de quinze ans en arrière pour voir La Pulga être aussi inefficace offensivement. Lors de sa première vraie saison avec le Barça, il avait attendu la 13e journée avant d'ouvrir officiellement son compteur en championnat. Ce record a été ainsi égalé et pourrait même être battu si l'Argentin ne marque pas contre Bordeaux samedi prochain à 21h.