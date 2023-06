PSG: Neymar continue à promouvoir sa croisière, un frein pour une éventuelle signature en Premier League?

Possiblement poussé à changer d'air cet été par le PSG, Neymar pourrait indirectement freiner ses courtisans anglais. Le Brésilien continue de faire la promotion d'une croisière en mer en sa compagnie, une sortie en mer qui doit avoir lieu du 26 au 29 décembre prochains... lorsque la Premier League sera en plein "Boxing Day".

Un gros coup de com' voué à faire splash? Neymar avait lancé fin mai une opération séduction loin des terrains de sport, effectuant ses premiers pas dans l'événementiel en créant "Ney em alto mar" (Ney en haute mer). Le principe? Une croisière en mer de trois jours, un moment qu'il promet qu'il sera "de grande fête et de plaisir pour tous les âges" lundi dans une nouvelle vidéo publiée sur Instragram. Il n'a pas donné plus de détails sur le programme des festivités ni le pays dans lequel elles devraient se dérouler.

Cette idée originale pourrait bien causer quelques torts... au principal intéressé. Puisque cette virée maritime, en présence du Brésilien bien évidemment, doit se tenir du 26 au 29 décembre prochains.

Les pistes Chelsea et Manchester United tombées à l'eau?

Poussé vers la sortie par le Paris Saint-Germain, l'international auriverde (31 ans) se mettrait ainsi des bâtons dans ses propres roues, s'il envisageait quitter Paris cet été. Sa présence en mer pour ces trois jours pourraient en effet freiner les ardeurs des clubs anglais intéressés (Chelsea, Manchester United), puisque la Premier League a la particularité de battre son plein fin décembre lors du traditionnel "Boxing Day".

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

Selon les informations de RMC Sport, le joueur, sous contrat jusqu'en 2027 (à partir du 1er juillet), était ouvert à un départ de la capitale française après une nouvelle saison gâchée par une blessure à la cheville en février. Longtemps réfractaire à cette issue, le milieu offensif s'était cette fois montré à l'écoute d'un potentiel changement d'air. Il semble toutefois peu probable que cette croisière l'aide à traverser la Manche.