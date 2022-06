PSG: Neymar s’amuse des "fake news" sur son avenir

Pas parvenu à répondre aux attentes depuis son arrivée en 2017, Neymar (30 ans) ne semble plus être en odeur de sainteté à Paris. Alors que des rumeurs commencent à émerger sur un départ du Brésilien cet été, l’attaquant du PSG a préféré s’en amuser sur ses réseaux sociaux.

Neymar est au cœur de toutes les attentions. Evoqué à demi-mots par le président du Paris Saint-Germain, l’avenir de l’attaquant brésilien semble plus incertain que jamais, Nasser Al-Khelaïfi entretenant le doute sur son avenir dans la capitale mardi. "Ce que je peux vous dire, c’est que nous attendons de tous les joueurs qu’ils fassent beaucoup plus que la saison dernière, a-t-il déclaré dans Le Parisien. Beaucoup plus! Ils doivent tous être à 100 %."

L’international auriverde, 30 ans, ne paraît plus aussi indispensable au PSG désormais (22 matchs et 13 buts en L1 cette saison). Et quelques rumeurs commencent à fleurir quant à un départ dès cet été, ce malgré sa prolongation jusqu’en 2027.

"Coucou les fakes news, voici pour vous"

Selon Sport en Espagne, la Juventus réfléchirait sérieusement à la possibilité de le faire venir, alors qu’un retour de Neymar au FC Barcelone a lui été écarté par-delà les Pyrénées. Des bruits de couloir pour le Brésilien, qui s’en est amusé jeudi soir dans une story publiée sur Instagram. "Coucou les fakes news, voici pour vous. Beaucoup de soleil, de paix et d’amour", lâche le "Ney" en pleines vacances.

Arrivé en 2017 du FC Barcelone pour 222 millions d’euros, soit le plus gros transfert de l’histoire du football, Neymar ne semble en tout cas plus vraiment en odeur de sainteté à Paris, où il doit reprendre l’entraînement à partir du 4 juillet.

Interrogé par Marca sur la possibilité de voir Neymar être poussé vers la sortie par le PSG, Al-Khelaïfi n’avait là aussi pas démenti la rumeur. "On ne peut pas parler de ces questions dans les médias, certains viendront et d’autres partiront, mais ce sont des négociations privées", s’était contenté de glisser le patron du PSG, sans fermer aucune porte.