Barça: "Moi aussi je voudrais Mbappé dans mon équipe", lance Koeman

Ronald Koeman n’a pas paru très inquiet face à l'éventualité d’affronter Kylian Mbappé la saison prochaine en Liga. L’entraîneur du Barça s’est montré élogieux envers l’attaquant français du PSG qui pourrait rejoindre le Real Madrid lors du mercato estival.

A trois jours de la clôture du mercato estival, plusieurs gros mouvements sont encore dans les tuyaux. Cristiano Ronaldo va ainsi quitter la Juventus et retourner à Manchester United. Kylian Mbappé, lui, reste dans le flou alors que le Real Madrid tente de l’arracher au PSG. Du côté du Barça, en revanche, on ne devrait pas faire de folie en raison de finances dans le rouge. Interrogé sur une éventuelle crainte de jouer contre l’attaquant français en Liga, Ronald Koeman a paru assez serein ce samedi. "Cela ne m’inquiète pas, a lancé le technicien de l’équipe catalan lors de son passage en conférence de presse. Si le Real Madrid a l’argent, qu’il le recrute."

"Moi aussi je voudrais Mbappé dans mon équipe"

Nommé à la tête de l’équipe blaugrana à l’été 2020, Ronald Koeman a perdu Lionel Messi pendant l’intersaison. L’Argentin a depuis signé au PSG où il a rejoint son ami Neymar et Kylian Mbappé. L’entraîneur néerlandais a ensuite rendu un bel hommage à l’attaquant tricolore et ne jalouse pas le rival madrilène, si ce faramineux transfert se confirme. "C'est un des meilleurs joueurs du monde. Moi aussi je voudrais l’avoir dans mon équipe, a estimé le coach du Barça face aux journalistes. Chacun essaie d'améliorer son effectif, et si un club l'améliore avec ce joueur, aucun problème."

Et de rappeler la situation économique du club, cantonné à un recrutement bien moins onéreux que ses rivaux du gotha européen. "Je comprends que ce soit frustrant, mais il faut rester réalistes. Le club ne peut pas rivaliser économiquement avec des clubs comme Paris, City ou United. On le sait, a conclu Ronald Koeman. C'est comme cela, il faut l'accepter, et travailler pour essayer de changer les choses et s'améliorer. Mais cela va prendre du temps, ce n'est pas quelque chose qui va changer du jour au lendemain."