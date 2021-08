PSG: Pochettino nie tout coup de fil de Messi et fait le point sur le dossier

Après la victoire du PSG à Troyes ce samedi (2-1), pour la première journée de Ligue 1, Mauricio Pochettino a fait le point sur le dossier Lionel Messi. En niant au passage la rumeur d'un coup de fil entre les deux hommes plus tôt dans la semaine.

Des sourires et des rires pour un air détendu: c'est un Mauricio Pochettino plutôt jovial qui a répondu ce samedi soir à Canal+ Sport, après la victoire du PSG (2-1) à Troyes pour la première journée de Ligue 1. Est-ce ce succès chez le promu qui ravit le technicien ou cette arrivée tant attendue de Lionel Messi qui se précise? Le coach argentin a en tout cas tenu à rester prudent sur ce dossier sensible.

"J'étais totalement concentré sur le match, assure l'ancien entraîneur de Tottenham. Si j'ai reçu un coup de fil de Leonardo pour me dire que c'était signé? Pas encore (rires). On travaille, comme je l'ai déjà dit. On fait des efforts pour rendre l'équipe meilleure, il y a plusieurs options, on va voir."

"N'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe"

Des échos de la presse britannique évoquaient un coup de fil entre le sextuple Ballon d'or et son compatriote Mauricio Pochettino, juste après l'annonce fracassante du départ du joueur de 34 ans du Barça. "Si j'ai parlé à Messi au téléphone? Non jamais (en français ndlr), répète le technicien du PSG. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses se passent et se disent."

En conférence de presse, un journaliste a demandé à Mauricio Pochettino s'il aimerait entraîner Lionel Messi: "N'importe quel entraîneur au monde aimerait avoir le meilleur joueur du monde dans son équipe." Si l'affaire n'est pas encore formellement conclue, plusieurs joueurs importants du PSG ont été informés de la venue du joueur.