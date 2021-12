PSG: un départ plus que probable pour Simons, Michut s'interroge

L'objectif prioritaire du PSG pour le prochain mercato sera de dégraisser son effectif. Si des joueurs confirmés sont ciblés, plusieurs "titis" de l'effectif, professionnels depuis peu, pourraient aussi quitter prochainement la capitale.

Le PSG pourrait perdre plusieurs de ses "titis" ces prochaines semaines. Pourtant, en Youth League, la compétition européenne réservée aux jeunes en U19, l'équipe parisienne a pris la première place de sa poule, se qualifiant pour les huitièmes de finale sans la moindre défaite au compteur dans un groupe similaire à celui du PSG en Ligue des champions.

La majorité des joueurs professionnels issus du centre de formation cherche pourtant une porte de sortie. C’est le cas notamment pour Nathan Bitumazala ou Teddy Alloh qui s’entraînent régulièrement avec le groupe de Mauricio Pochettino.

Ça peut l’être également pour Edouard Michut. Son représentant a prévu de faire le point avec le club pour avoir des précisions sur la deuxième partie de saison avant de prendre une décision. Ses proches ne comprennent pas pourquoi un joueur formé au club n’est pas considéré comme un joueur à part entière.

Tendance à un départ pour Simons

Pour Xavi Simons, en fin de contrat en juin prochain, la perspective d’un départ en fin de saison est plus que probable. S'il a déjà été convoqué à quelques reprises cette saison dans le groupe du PSG, le Néerlandais de 18 ans n'a pas disputé la moindre minute de jeu avec l'équipe première. La presse espagnole parlait déjà ces derniers jours d'un retour possible au FC Barcelone pour Simons.

Le cas d’El Chadaille Bitshiabu sera étudié également par la direction. Angers aimerait récupérer le défenseur en prêt. Enfin, Paris cherche toujours à faire signer un premier contrat professionnel à la plupart de ses joueurs nés en 2004, dont font partie Ismaël Gharbi et Ayman Kari.

Il ne faut pas oublier non plus que le club a encore trois joueurs nés en 2001 sous contrat jusqu’en juin prochain qui ne jouent plus du tout: Massinissa Oufella, Alexandre Fressange et Bandiougou Fadiga. Les trois cherchent un club dès le mois de janvier.