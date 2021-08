Real: la presse madrilène relance le dossier Mbappé avec l'arrivée de Messi au PSG

La probable signature de Lionel Messi au PSG lors du mercato a redonné de l'espoir au Real Madrid pour Kylian Mbappé selon le journal AS. Entre l'arrivée d'une autre star à Paris et les problématiques salariales, l'attaquant français pourrait accepter de relever un nouveau défi.

L'impatience des supporters et même de certains joueurs parisiens se fait sentir alors que l'arrivée de Lionel Messi prend un peu plus de temps qu'espéré. En attendant une probable signature de l'Argentin à Paris, certains salivent déjà à l'idée de voir le trident offensif Mbappé-Messi-Neymar faire des merveilles en Ligue 1.

Du côté de la presse madrilène, la donne est relativement différente et on voit le recrutement de la "Pulga" comme une aubaine pour le Real. Ce mardi, le journal AS titre même sa première page d'un "Mbappé c'est possible" en accompagnant le tout d'une photo de l'attaquant francilien en train de faire la moue lors de Troyes-PSG.

Un rôle réduit pour Mbappé?

Libre en juin 2022, Kylian Mbappé n'a toujours pas prolongé avec le club parisien. Selon le quotidien madrilène, la signature de Lionel Messi risque encore un peu plus de l'éloigner d'un nouveau contrat avec le PSG.

Avec l'ancienne icône du Barça, Paris va mettre la main sur l'un des meilleurs joueurs de tous les teps (voire LE meilleur), et cela provoquerait nécessairement une diminution de l'importance de Kylian Mbappé dans l'effectif entraîné par Mauricio Pochettino.

Et notamment son rôle de leader technique dans l'équipe. Dans un Real Madrid en reconstruction, l'attaquant français serait le nouvel emblème du projet sportif lancé par Florentino Perez.

De la même manière, le champion du monde 2018 avait jusque-là une relation privilégiée avec Neymar, aussi bien techniquement qu'humainement. Reste à savoir si la situation n'évoluera pas, même après la signature de Lionel Messi, grand ami du Brésilien.

Mbappé troisième salaire du PSG

Pour la presse madrilène, les questions économiques ont également leur importance dans le dossier Mbappé. Le PSG a recruté plusieurs joueurs d'envergure internationale (Donnarumma, Ramos, Wijnaldum) pendant le mercato estival. Plusieurs arrivées qui s'ajoutent à la coûteuse prolongation de Neymar dont le nouveau contrat lui assurerait un salaire annuel d'environ 30 millions d'euros.

Avec le bail de l'international auriverde et une potentielle signature de Lionel Messi, dont le contrat se situerait autour de 40M€ par an, Kylian Mbappé ne serait alors que troisième joueur le mieux payé du PSG (20M€/an environ). Surtout, selon AS, la signature du sextuple lauréat du Ballon d'or réduirait de facto les moyens du PSG pour prolonger le buteur de l'équipe de France.

Toujours intéressé par Kylian Mbappé pour l'été 2022, lorsqu'il sera potentiellement libre de tout contrat, le Real Madrid pourrait aussi tenter sa chance dès 2021.

"Si Mbappé arrive en fin de contrat, il arrivera gruitement en 2022; si le PSG ouvre les négociations, le Real tentera d'avancer son recrutement dès ce mois d'août", détaille même le média espagnol. L'avenir immédiat de Kylian Mbappé semble ainsi entre les mains du Français, du PSG... et peut-être même celles de Lionel Messi.