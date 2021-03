Dortmund: Les stats hallucinantes d’Haaland en Ligue des champions

Auteur d’un nouveau doublé mardi face au FC Séville, Erling Haaland est devenu le plus jeune joueur à atteindre la barre des 20 buts en Ligue des champions… en seulement 14 matchs. Un rendement exceptionnel.

Pendant un peu plus d’une demi-heure, on le croyait absent. Et puis, Erling Haaland est réapparu pour punir le FC Séville, ultra-dominateur jusque-là, en ouvrant le score (35e) pour le Borussia Dortmund lors du 8e de finale retour de la Ligue des champions (2-2).

Et l’attaquant norvégien a encore terminé la soirée comme le héros en s’offrant un doublé sur un penalty rocambolesque, offrant la qualification à l'équipe allemande pour les quarts. Il avait d’abord marqué en propulsant Fernando au sol comme une vulgaire brindille. But annulé mais penalty accordé en sa faveur pour une faute de Jules Koundé commise 45 secondes plus tôt. Penalty arrêté par Bounou, puis retiré et marqué par Haaland en raison d’un mauvais positionnement du gardien. Chambrage d’Haaland, altercation. Mais tout glisse sur le joueur de 20 ans.

Ses deux nouvelles réalisations lui font atteindre la barre symbolique des 20 buts en Ligue des champions. Il devient le plus jeune joueur à y parvenir à 20 ans et 231 jours, en détrônant Kylian Mbappé (21 ans, 355 jours). Il est aussi le plus jeune aussi à marquer lors de six matchs consécutifs dans la compétition (10 buts lors de cette série). Et ce n'est pas fini: Haaland est désormais le meilleur buteur norvégien dans l’épreuve en dépassant Ole Gunnar Solskjaer (19).

Mieux que Mbappé, Kane et Solskjaer

Pour cela, Haaland n’a eu besoin que… de 14 matchs! Jamais un joueur n’avait atteint un tel total en si peu de temps. Avant lui, Harry Kane était le joueur qui avait atteint les 20 buts en moins de matchs (24). Haaland vient donc de dépasser la star anglaise en mettant… dix matchs de moins pour y parvenir (Mbappé a atteint ce total en 40 matchs) . Mardi soir, le natif de Leeds est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des champions à marquer au moins deux buts lors de quatre rencontres consécutives. Une véritable machine.

L’ascension du fils de Alf-Inge Haaland, ancien joueur de Manchester City, est prodigieuse alors qu’il a découvert la Ligue des champions il y a seulement un an et demi, en septembre 2019 avec Salzbourg. Club qu’il avait rejoint en janvier 2019 en provenance de Molde à 18 ans. Deux ans plus tard, il impressionne l’Europe.

Nombre d'apparitions pour atteindre 20 buts en Ligue des champions

14: Erling Haaland (09/03/21)

24: Harry Kane (26/11/19)

26: Alessandro Del Piero (15/04/98)

27: Ruud van Nistelrooy (24/09/02)

28: Filippo Inzaghi (24/09/02)

32: Mario Gomez (13/03/12)

33: Rivaldo (10/10/01)

33: Jardel (12/09/00)

34: Karim Benzema (27/09/11)

35: Marco Simone (11/07/00)

Les plus jeunes joueurs à atteindre 20 buts en Ligue des champions

Erling Haaland: 20 ans 231 jours

Kylian Mbappé: 21 ans 355 jours

Lionel Messi: 22 ans 266 jours

Raúl González: 22 ans 297 jours

Alessandro Del Piero: 23 ans 157 jours

Karim Benzema: 23 ans 282 jours

Wayne Rooney: 24 ans 157 jours

Thomas Müller: 24 ans 159 jours

Andriy Shevchenko: 24 ans 165 jours

Cristiano Ronaldo: 24 ans 306 jours