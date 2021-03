Liga: la presse espagnole s’enflamme pour Benzema, le sauveur du Real

Les journaux espagnols encensent Karim Benzema ce dimanche au lendemain du doublé de l’attaquant français lors de la victoire du Real Madrid contre Elche (2-1) lors de la 27e journée de Liga.

Avant de recevoir l’Atalanta Bergame lors du match retour des huitièmes de finale de Ligue des champions mardi soir (dès 21h sur RMC Sport 1), le Real Madrid s’est sorti d’un match piège contre Elche ce samedi. Mené par l’actuel 17e de la Liga, le club madrilène l’a emporté grâce à un doublé de Karim Benzema dans les vingt dernières minutes (2-1). Et au lendemain de cette victoire capitale dans la course au titre, les journaux espagnols n’ont pas oublié de saluer la nouvelle grosse performance de l’attaquant français.

AS fait ainsi sa une sur le suspense en tête du championnat. "La Liga prend feu", titre même le quotidien pro-Real avec une photo de Karim Benzema. Marca se montre encore plus direct avec son "Benzema veut la Liga" et rappelle l’impact du buteur de 33 ans.

Le Real toujours sur les talons de l'Atlético

Revenu de blessure la semaine passée lors du derby contre l’Atlético (1-1), Karim Benzema reste sur trois buts en deux matchs. Une forme à l’image de sa belle saison et de ses 20 buts en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Si le Real Madrid se trouve toujours à la lutte pour le titre, c’est en grande partie grâce au Français.

Même du côté de la presse catalane, le match de l’international tricolore (81 sélections) n’est pas passé inaperçu. Si Sport et le Mundo Deportivo se concentrent sur les infos mercato ou les enjeux du prochain match du Barça en Liga, les deux journaux ont également salué la prestation de l’attaquant formé à l’OL. "Madrid s’accroche à Benzema pour survivre" et "Benzema part à la rescousse" lancent même les deux publications pro-Barça.

En l’emportant difficilement contre Elche, le Real a provisoirement repris la deuxième place du classement de la Liga avec 57 points (en attendant le match du Barça contre Huesca ce lundi) et accuse désormais six longueurs de retard sur l’Atlético. Le suspense reste entier et le Real compte bien lutter jusqu’au bout pour conserver son titre acquis la saison passée.

Sauvée par Karim Benzema ce week-end, l’équipe entraînée par Zinedine Zidane devra encore élever son niveau pour rejoindre les quarts de finale de la Ligue des champions. Vainqueur à l’aller sur le terrain de l’Atalanta (0-1), les Madrilènes n’auront besoin que d’un nul pour éliminer les Italiens.

