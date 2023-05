Real Madrid: Ancelotti affirme que le club lui a promis de continuer la saison prochaine

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2024, Carlo Ancelotti ira au bout de son aventure avec les Madrilènes. En conférence de presse, le coach italien a annoncé que sa direction lui a promis de le maintenir poste pour la saison prochaine.

Voilà un dossier classé au Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, un possible départ de Carlo Ancelotti était évoqué à la fin de la saison, des rumeurs l’envoyait même du côté de la sélection brésilienne, mais il n’en sera rien.

Présent en conférence de presse, l’Italien a été interrogé sur son avenir. Au moment où il lui a été demandé s’il a obtenu la garantie de pouvoir aller jusqu’au bout de son contrat qui court jusqu’en juin 2024, l’entraineur a d’abord répondu avec un simple "oui". Eliminés de la Ligue des champions par Manchester City, et deuxième en Liga, les dirigeants Madrilènes misent donc sur la stabilité. Le dauphin du Barça voit tout de même sa saison sur le plan national être sauvée par la victoire en Coupe du roi.

"Nous gardons l’envie d’aller de l’avant"

À la veille d'un déplacement à Valence, Ancelotti a dévoilé les coulisses de sa discussion avec son président: "J'ai eu une réunion avec Florentino Pérez, durant laquelle il m'a apporté son soutien et du réconfort. Nous gardons l'envie d'aller de l'avant." Une belle preuve de confiance de la part de Perez, qui malgré les déceptions des dernières semaines ne veut pas tout chambouler du jour au lendemain.

Auteur d’un retour plus que triomphant en 2021 avec une Ligue des champions et une Liga au compteur, l’Italien a connu une saison suivante un peu plus compliquée. Conscient de cela, Ancelotti retire tout de même du positif de cette année: "La saison aurait pu être meilleure, mais elle a été bonne. Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaits du championnat, mais nous nous sommes battus jusqu'au bout dans les autres compétitions et nous en avons gagné trois (Coupe du Roi, Mondial des Clubs et Supercoupe d’Europe)."