Real Madrid: Benzema aurait aimé que Mbappé "puisse réaliser son rêve"

Dans un entretien à Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Karim Benzema a abordé la prolongation de Kylian Mbappé au PSG. L'attaquant du Real Madrid aurait aimé que son compatriote le rejoigne en Espagne mais assure que rien ne changera dans leur relation.

Kylian Mbappé et Karim Benzema vont avoir l'occasion de se retrouver, dix jours après l'annonce du choix de l'attaquant parisien de prologner au PSG. Dans la foulée de la victoire du Real Madrid en Ligue des champions, le buteur madrilène rejoindra l'équipe de France ce lundi, pour préparer les quatre rencontres des Bleus en juin.

"On est de bons potes"

Dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1, à l'issue de la finale face à Liverpool, Karim Benzema est revenu notamment sur le feuilleton qui a animé les derniers jours du mercato. "J’aurais aimé qu’il puisse réaliser son rêve de jouer au Real Madrid, ensemble. Il a choisi le PSG, il faut respecter. Il est jeune, il a beaucoup de responsabilités sur lui", a commenté celui qui a décroché sa cinquième Ligue des champions.

Si le Real Madrid, par l'intermédiaire de son président Florentino Perez, balaie désormais le sujet Mbappé, Benzema jouera encore sous le maillot bleu avec la star du PSG. "C’est son choix à lui, c'est un joueur du PSG donc on prendra plaisir à jouer ensemble en sélection, a assuré Benzema. Chacun fait les choix après le Real Madrid est le Real Madrid. Je ne suis pas déçu, je suis content et j'espère qu'il fera de bonnes choses. On est de bons potes, ça n’aura pas de conséquences sur notre relation.”

Les hommes de Didier Deschamps ont quatre match de Ligue des nations à disputer, dont ils sont les tenants du titre. La France jouera à deux reprises en juin contre la Croatie, et affrontera aussi le Danemark et l'Autriche dans cette phase de groupes. De son côté, Kylian Mbappé avait indiqué qu'il était prêt à justifier son choix auprès de Karim Benzema lors de ce rassemblement.