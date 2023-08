Real Madrid: Bounou serait le favori des dirigeants pour remplacer Courtois

D'après le quotidien espagno As, le gardien marocain Yassine Bounou serait le favori des dirigeants du Real Madrid pour prendre la place de Thibaut Courtois cette saison, qui s'est gravement blessé ce jeudi.

Plusieurs noms circulent au Real Madrid pour le poste de gardien de but après la grave blessure de Thibaut Courtois. Ce jeudi, lors d'un entraînement, le portier belge a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. D'après le quotidien AS, Yassine Bounou serait le candidat le plus apprécié en interne pour prendre la suite du taulier de l'équipe merengue après sa terrible blessure.

"On ne s'attend jamais à vivre une telle chose, mais il faut maintenant l'accepter et tout faire pour la surmonter et revenir encore plus fort, a écrit Thibaut Courtois ce jeudi. Merci à tous pour votre énergie, votre amour et vos encouragements, je vous assure que cela me motive à me rétablir le plus vite possible."

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato

Six noms cités au Real

Un temps cité dans le viseur du PSG lors du mercato estival, Yassine Bounou serait très apprécié par la direction madrilène. Le joueur de 32 ans dispose encore de deux années de contrat avec le Séville FC et sa clause libératoire est fixée à 50 millions d'euros.

L'intéressé aurait néanmoins un accord tacite avec ses dirigeants pour partir en cas d'offre à 20 millions d'euros. Le Real Madrid ne compterait pas aller au-delà de ce prix.

Avec sa blessure, Thibaut Courtois devrait louper huit à neuf mois de compétition. Le numéro deux Andriy Lunin gardera les cages madrilènes ce samedi pour la reprise du championnat mais l'Ukrainien n'est pas perçu comme une solution à moyen terme.

>> La Liga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Expérimenté, Yassine Bounou a déjà remporté la Ligue Europa à deux reprises et a participé à l'excellent parcours du Maroc lors de la dernière Coupe du monde au Qatar.

Justement, l'international marocain participera à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, du 13 janvier au 12 février, ce qui pourrait aussi compliquer les plans du Real Madrid. Outre Yassine Bounou, le Real Madrid penserait à cinq noms: Unai Simon, Kepa, Keylor Navas, Giorgi Mamardashvili et David De Gea. Libre de tout contrat après un bail de douze ans avec Manchester United, ce dernier aurait déjà été contacté par les Madrilènes.