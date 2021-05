Chelsea-Real Madrid, la compo des Madrilènes: Ramos de retour, Hazard titulaire

Zinedine Zidane a opté pour la titularisation du Belge Eden Hazard en attaque, alors que le Real Madrid doit marquer à Stamford Bridge ce mercredi (coup envoi à 21h, en direct sur RMC Sport 1) pour se qualifier pour la finale de la Ligue des champions.

Le Real Madrid a fait le voyage jusqu’à Londres sans Raphaël Varane, pour disputer la demi-finale retour de la Ligue des champions contre Chelsea (mercredi à 21h, en direct sur RMC Sport 1) mais Zinedine Zidane n’a pas enregistré que des mauvaises nouvelles.

Pour solidifier son rideau défensif, mis à mal par la force collective des Blues à l’aller, Zizou pourra compter sur les retours de son capitaine Sergio Ramos, remis d'une blessure au mollet gauche et du Covid-19, et du latéral gauche Ferland Mendy, qui a lui aussi soigné une blessure au mollet gauche.

Zidane mise sur le talent du Belge Eden Hazard

Les deux sont titulaires, et le second remplacera le Brésilien Marcelo, finalement disponible mais dépassé à Madrid lors de la première manche. S’il s’appuiera une nouvelle fois sur l’inamovible trio Modric-Casemiro-Kroos au milieu de terrain, Zinedine Zidane fait confiance à Eden Hazard pour débuter sur l’aile gauche, en lieu et place du Brésilien Vinicius. Le Belge, sujet aux blessures depuis son arrivée à Madrid, a réalisé un match très encourageant contre Osasuna samedi dernier. Le talent du Belge pourrait s’avérer très utile pour s'ouvrir les portes d'un nouvel exploit

Pour l'entraîneur français du Real Madrid, Zinedine Zidane, atteindre une quatrième finale de Ligue des champions en cinq saisons à la tête du Real serait une retentissante performance dans l'histoire du football: Zidane, déjà vainqueur de la Ligue des champions en 2002 en tant que joueur du club merengue, est aussi le premier et le seul entraîneur à avoir réussi l'exploit de soulever trois "Coupes aux grandes oreilles" consécutives entre 2016 et 2018 à la tête du club merengue. Sera-t-il capable de mener cette équipe vers un quatrième succès dans la compétition à Istanbul?

La compo du Real:

Courtois - Nacho, Militao, Ramos, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Vinicius Jr, Benzema, Hazard.