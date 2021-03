Real Madrid: Perez voudrait garder Zidane la saison prochaine

Selon le journal espagnol ABC, Florentino Perez compte poursuivre l'aventure avec Zinédine Zidane comme entraîneur du Real Madrid la saison prochaine. Le président le voit toujours comme l'homme de la situation.

Le Real Madrid se prépare à un été chargé et Zinédine Zidane devrait y résister. Selon le journal espagnol ABC, Florentino Perez compte poursuivre l'aventure avec l'entraîneur français, sous contrat jusqu'en 2022. Les mauvaises séries de l'équipe et les critiques sur le technicien français cette saison n'ont pas entamé son crédit auprès du président madrilène. Ce dernier briguera un nouveau mandat l'été prochain mais la date de l'élection n'a pas encore été fixée et aucun éventuel candidat ne s'est fait connaître pour le moment.

Le club se prérare à d'importants changements dans l'effectif après avoir affiché une politique d'austérité sur le marché des transferts, sans aucun renfort depuis près de deux ans. Les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou Eduardo Camavinga sont régulièrement cités comme potentielles recrues. Pour Perez, Zidane serait le mieux placé pour permettre cette transition.

Le président adore le Français qu'il a recruté comme joueur en 2001, puis comme conseiller à l'arrêt de sa carrière avant de lui faciliter sa reconversion comme entraîneur. D'abord chez les jeunes, puis comme assisant de Carlo Ancelotti avant de le promouvoir comme numéro 1 en janvier 2016 (jusqu'en 2018), et de le rappeler en 2019. Des choix couronnés d'un succès éclatant avec onze titres glanés dont trois Ligues des champions (2016, 2017 et 2018) et deux Ligas (2017 et 2020). Perez a un jour qualifié Zidane de "meilleure signature" de sa vie.

Il semble toujours porter une grande confiance à l'égard du champion du monde 1998. Il le voit comme le meilleur technicien du moment pour le Real, "celui qui connaît le mieux la maison, qui s'adapte à ses particularités et celui qui doit faire la renouvellement nécessaire avec les nouvelles recrues qui arrivent", énumère le journal ABC.

Des doutes émanaient pourtant sur la suite de l'ancien meneur de jeu au-delà de l'été prochain. Les Merengue ont connu quelques périodes de doutes cette saison en novembre, puis en janvier. Mais à chaque fois, le Real a remonté la pente. Les Madrilènes sont revenus à la deuxième place de Liga à cinq points de l'Atlético de Madrid (qui compte un match en moins). Ils ont fait un pas vers la qualification en quarts de finale après leur succès sur le terrain de l'Atalanta (1-0) en 8e de finale aller.