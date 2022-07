Rennes: Genesio en colère contre les "fausses informations" sur Umtiti

Bruno Genesio, entraîneur du Stade Rennais, s’est offusqué des "fausses informations" circulant sur une possible visite médicale non concluante de Samuel Umtiti, dans le viseur du club.

Bruno Genesio a livré quelques mots à la presse, ce vendredi à l’issue de la séance d’entraînement. Et l’entraîneur du Stade Rennais était très remonté au sujet d’informations circulant sur un possible échec de Samuel Umtiti (28 ans) au moment de passer sa visite médicale avec le club breton, qui le courtisait. Le technicien a fermement démenti ces bruits, parus dans la presse catalane notamment.

"Une fausse information qui est grave pour le joueur et le club"

"On a dit suffisamment de choses, a-t-il confié. J’en profite pour regretter les fausses informations qui ont été divulguées. Je n’ai pas de réseaux sociaux mais on m’a appris certaines choses et j'en suis désolé pour Sam', parce qu'en aucun cas, il n'est venu passer une visite médicale, et encore moins une visite médicale qui n'aurait pas été concluante. C'est une fausse information qui est grave, je trouve, pour le joueur et nous aussi. Ça ternit notre image et mon image car j'ai aussi un engagement avec lui. Je ne sais pas qui a sorti l’information mais c'est un peu vicieux et je trouve ça très regrettable. Et je pèse mes mots."

Le joueur avait-lui-même réagi à ces échos sur les réseaux sociaux en dénonçant un mensonge. L’agent du champion du monde 2018 est aussi monté au créneau dans Mundo Deportivo. "C’est totalement faux", a-t-il lancé. Selon le journal catalan, des sources du Barça se disent "vexées" et "bouleversées" par ces accusations concernant l'état physique du champion du monde, qui a connu de longues périodes d’absence en raison de graves blessures au genou depuis 2018.

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

En début de semaine, Florian Maurice, directeur technique, avait indiqué que Rennes avait mis le dossier Umtiti sur pause. "On pèse le pour et le contre de certains dossiers, avait-il déclaré. Pour l’instant, ce dossier-là est en stand-by. On avance sur d’autres solutions pour le moment."

Le club breton est sur le point de recruter le défenseur sud-coréen de Fenerbahçe, Kim-Min Jae (25 ans). "On l'attend de pied ferme, a lancé Genesio, ce vendredi. On va dire que c'est plutôt bien parti, mais tant qu'il n'y a rien d'officiel, il faut rester prudent." Le défenseur brésilien de Benfica Morato (21 ans) est également dans le viseur de Rennes. Une piste confirmée par Genesio.