"Un super coach": Coman souhaite bonne chance à Nagelsmann au PSG... ou ailleurs

Ancien protégé de Julian Nagelsmann au Bayern Munich, Kingsley Coman a livré ce mardi son ressenti sur une possible arrivée de l'entraîneur allemand au Paris Saint-Germain.

Présent à Paris pour y présenter sa collaboration avec la marque de mode Chmps ?! Parisse, Kingsley Coman a réagi ce mardi à la possible arrivée de Julian Nagelsmann sur le banc du Paris Saint-Germain. Lui-même formé au PSG, l’ancien Titi a déjà fait des misères au club francilien mais souhaite le meilleur à celui qui a été son entraîneur du côté du Bayern Munich.

"C’est un super coach, on a eu de supers moments ensemble, après il est arrivé ce qui est arrivé malheureusement mais c’est un super coach, a assuré l’international tricolore aux 47 sélections pour RMC Sport. Il a beaucoup envie, il est jeune et je lui souhaite le meilleur pour la suite et je sais qu’il fera de très bonnes choses par la suite. Peu importe le club où il va."

Coman: "J’espère qu’on les battra"

Arrivé en 2022 pour succéder à Mauricio Pochettino, Christophe Galtier ne restera pas la saison prochaine et s’est vu signifier la fin de son aventure au PSG ce mardi. Pour remplacer le Français, la direction francilienne a fait de Julian Nagelsmann sa cible. Si rien n’est signé, les discussions se poursuivent avec le technicien allemand qui pourrait être accompagné de Thierry Henry à Paris.

Relancé sur l’idée de voir son ancien coach débarquer en Ligue 1, Kingsley Coman a toutefois rappelé qu’il n’était plus au PSG depuis quelques années et son départ vers Turin en 2014.

[Content de le voir signer à Paris?] "Ce n’est pas mon coach. S’il va au PSG et qu’on joue Paris demain, j’espère qu’on les battra, a encore enchaîné l’ailier qui fêtera ses 27 ans le 13 juin prochain. Donc je n’ai vraiment pas d’opinion sur cela. Je lui souhaite le meilleur. Après, qu’il aille à Paris ou ailleurs, c’est pareil pour moi."