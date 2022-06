Zidane proche du PSG: les complexes sportifs de "Zizou" visés par une pluie d'avis négatifs sur Google

Selon les informations de RMC Sport, le PSG est proche de trouver un accord avec Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. De quoi provoquer des réactions dépitées de plusieurs supporters marseillais, y compris sur le Net. Certains y vont même de leur petit tacle contre "Zizou"... via les avis Google de ses centres "Z5".

Il n'en fallait pas plus pour déchaîner les passions sur les réseaux sociaux. Alors que Zinedine Zidane se rapproche du PSG - des informations données par RMC Sport - les réactions amères ne se sont pas fait attendre de la part de certains supporters marseillais, et pas que.

> Suivez toutes les infos relatives au dossier Zidane au PSG

"Vendu" pour les uns, "ayant cédé aux sirènes du Qatar" pour d'autres... Les avis ne manquent pas de secouer la Toile ce vendredi, sans vraiment de mesure. Mais il n'y a pas que sur Twitter ou Facebook que les indignés par une possible signature de "Zizou" au PSG mènent bataille. C'est aussi le cas sur le plus grand moteur de recherche au monde, Google.

Les avis Google des complexes "Z5" pris pour cible

Quelques secondes seulement après l'annonce d'un possible accord entre la direction parisienne et le Ballon d'or 1998, ils sont nombreux à avoir pris d'assaut les avis Google des complexes sportifs gérés par Zidane. Ce dernier en a ouvert deux, baptisés "Z5" (prononcer Z-Five), à Aix-en-Provence et à Istres. Et ce vendredi, les commentaires de beaucoup de supporters marseillais, mais aussi de simples plaisantins, sont légion pour dénoncer ce sentiment de trahison de la part de leur idole.

Il suffit de consulter les avis les plus récents - qui égratignent volontairement la note attribuée aux complexes - pour comprendre l'ampleur du phénomène. "Pas ça Zinedine, pas après tout ce que tu as fait !" ; "complexe à vomir, le propriétaire a bien oublié d'où il venait" ; "repris par le Qatar, à éviter !" ; "établissement tenu par des Parisiens"... La liste est longue et loin d'être exhaustive.

Capture d'écran des avis Google des complexes gérés par Zinedine Zidane, le 10 juin 2022. © Capture d'écran

Capture d'écran des avis Google des centres sportifs gérés par Zinedine Zidane, le 10 juin 2022. © Capture d'écran

Ces commentaires viennent s'ajouter aux tweets de nombreuses personnalités qui n'ont pas manqué d'exprimer leur déception depuis la fin de matinée. Pour autant, rien n'est encore signé entre les deux parties.