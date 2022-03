Youth League: l’agacement de Camara après la qualification houleuse du PSG contre Séville

Les jeunes du PSG ont battu ceux du FC Séville ce mardi (2-0) lors des huitièmes de finale de Youth League au Camp des Loges. Malgré la qualification de son équipe, Zoumana Camara n’a pas apprécié le comportement des joueurs et le début de bagarre avec les Andalous en fin de partie.

Héroïques à la fin de la phase de poules, les jeunes du PSG ont décroché ce mardi leur billet pour les quarts de finale de la Youth League. Une qualification arrachée contre le FC Séville au terme d’un match à suspense et remporté grâce à deux penalties réussis par Xavi Simons et Sekou Yansané.

Dominateurs, les espoirs du PSG ont fait face à une équipe andalouse particulièrement agressive dans le jeu avec pas moins de sept joueurs avertis. Le défenseur sévillan Diego Jimenez Montano a même été exclu pour deux jaunes à quelques minutes de la mi-temps après la faute qui a offert le premier penalty du match à Xavi Simons.

Encore aligné à la pointe de l’attaque par Zoumana Camara, le crack néerlandais a reçu de nombreux coups et a subi plusieurs fautes. Au fur et à mesure du match, la tension est montée d’un cran. Malgré leur supériorité numérique, les Parisiens sont restés sous la menace d’une égalisation jusqu’à un nouveau penalty marqué par Sekou Yansané à quelques minutes du coup de sifflet final. Un second but très vite suivi d’un carton rouge direct infligé à Wilson Odobert pour un tacle sur le ballon qui a tout emporté sur son passage.

"Je voulais et j’aurais aimé que mon équipe ait plus de maîtrise en deuxième période à onze contre dix", a lancé Zoumana Camara, entraîneur de l’équipe francilienne à la fin du match.

Bagarre générale au coup de sifflet final

Tout au long du match, les jeunes pousses andalouses ont contribué à faire monter la tension. Les espoirs du PSG n’ont rien fait pour calmer le jeu. Déjà ciblé par un joueur de Séville après son but pour une célébration jugée irrespectueuse, Xavi Simons a encore été pris à partie après le coup de sifflet final et la qualification pour les quarts de la Youth League.

Dans la cohue générale, quelques tentatives de coups de pied ou coups de poing ont fusé mais n’ont pas l’air d’avoir touché. Si les éducateurs des deux clubs ont bien tenté de séparer tout le monde, il a fallu quelques instants pour que le calme revienne. Une séquence qui n’a pas du tout plu à Zoumana Camara.

Camara fulmine contre ses joueurs

Après le match disputé à guichets fermés au Camp des Loges, l’entraîneur des U19 du PSG a partagé son agacement malgré le bon résultat de son équipe. Son groupe n’a pas réussi à faire preuve de sérénité face aux invectives des Andalous.

"A la fin avec tous les incidents qui se sont produits, cela m’a agacé parce qu’on les avait prévenus. On avait dit que Séville c’était une belle équipe avec de bons joueurs. Mais l’état d’esprit et le football espagnol sont comme ça, a encore expliqué Zoumana Camara. Ils savent à la fois être agressifs et truqueurs mais ils restent de bons joueurs de ballon techniquement et tactiquement. Il ne fallait pas rentrer dans le panneau. On menait au score donc on n’avait pas à rentrer dans ce jeu-là. Il fallait rester concentré sur le football."

Et l’ancien défenseur du PSG de préciser pourquoi cela ne lui a pas plu: "Je ne peux pas me satisfaire de la qualification car les joueurs sont en formation et en apprentissage. Pour aller plus haut, dans le football de haut niveau, il faut savoir garder son calme, a enchaîné le technicien. On a eu la chance que cela soit à domicile. Si cela avait eu lieu là-bas, il y aurait eu le public et une atmosphère contre nous. Donc il faut garder son sang-froid et ne penser qu’au terrain."

Au prochain tour, les Parisiens défieront le vainqueur du huitième entre les Autrichiens de Salzbourg et les Slovaques de Zilina. Xavi Simons sera suspendu pour cette rencontre après le jaune reçu ce mardi contre Séville.