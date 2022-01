Euro handball: pourquoi les Bleus sont en grand danger face au Monténégro

Dos au mur après sa défaite face à l'Islande, l'équipe de France de handball voit ses chances de qualification pour les demi-finales de l'Euro se compromettre. Tout est encore possible, même si l'espoir est mince.

Remobilisation générale. Après la gifle reçue face à l'Islande samedi (21-29), l'équipe de France de handball a fortement compromis ses chances de qualification pour les demi-finales de l'Euro, qui se dispute en Hongrie. Alors qu'il reste deux matchs à disputer dans le tour principal (Monténégro ce lundi et Danemark mercredi), les Bleus peuvent encore se qualifier, mais la mission est loin d'être simple. Explications.

Importance du goal-average

A l'heure actuelle, un match à trois est engagé entre la France, l'Islande et le Danemark, alors que deux tickets sont disponibles pour une place en demi-finale. Les Danois sont leaders du groupe avec 6 pts, devant l'Islande et les Bleus, à 4 points. Mais les Islandais nous devancent au goal-average particulier, malgré une meilleure différence de buts générale pour la France (+7 contre +5). Ce lundi, les coéquipiers de Valentin Porte sauront à quoi s'attendre puisque l'Islande joue la Croatie à 15h30 et le Danemark affronte les Pays-Bas à 18 heures.

La France sera éliminée ce soir si:

- elle perd contre le Monténégro et l'Islande gagne contre la Croatie et le Danemark ne perd pas contre les Néerlandais.

La France sera qualifiée mercredi si:

- elle gagne ses deux derniers matchs et l'Islande et le Danemark perdent des points

OU

- elle gagne contre le Monténégro et fait un nul contre le Danemark et l'Islande perd l'un de ses deux matchs.

OU

- elle gagne face au Monténégro et contre le Danemark avec un goal-average particulier important (+6 ou +7) et l'Islande gagne contre la Croatie et le Monténégro, tandis que le Danemark s'impose face aux Pays-Bas.

Le calendrier du groupe I

Lundi 24 janvier: Islande-Croatie (15h30), Danemark-Pays-Bas (18 heures) et Monténégro-France (20h30).

Mercredi 26 janvier: Monténégro-Islande (15h30), Pays-Bas-Croatie (18 heures) et Danemark-France (20h30).

Le classement du groupe I

1. Danemark 6 pts (+15)

2. Islande 4 pts (+5)

3. France 4 pts (+7)

4. Pays-Bas 2 pts (-7)

5. Monténégro 2 pts (-7)

6. Croatie 0 pt (-13)