Euro Handball: "Un coup de massue", les Bleus sonnés après la claque islandaise

Défaits 29-21 pour le 4e match du tour principal de l'Euro de handball, les Bleus ont explosé contre l'Islande, ce samedi. Les Français ont été dominés de bout en bout dans les duels et l'agressivité. Et ils accusent le coup.

Les Français KO debout. Après avoir réussi un sans-faute au début de l'Euro, l'équipe de France de handball a concédé sa première défaite ce samedi lors du tour principal face à l'Islande (21-29). Gênés par de valeureux Islandais, les coéquipiers de Nikola Karabatic sont tombés sur un mur nommé Viktor Hallgrimsson, le portier adverse. "On n'a pas réussi à trouver les solutions. On ne marque que 21 buts, on rate trop de shoots. Ils ont bien attaqué. Il faudra revoir le match mais on s'est fait surclasser. Cela faisait longtemps que cela ne nous était pas arrivé. On est très déçu", a confié l'arrière gauche des Bleus.

Le Covid n'est pas une excuse

Les Français ont été dominés dans tous les domaines par l'Islande, qui avait déjà fait la différence à la pause, en menant de sept buts. "On perdait nos un contre un en attaque et en défense, c'était pareil. Moi le premier, on reculait, on perdait les duels facilement. Eux, ils nous en ont mis plein la gueule, sans trop de répondant de notre part. A l'arrivée, ça fait mal, on a pris un coup de massue. Le Covid n'est pas une excuse", a justifié Nicolas Tournat.

Si l'équipe de France est "KO debout" après cette rencontre où elle s'est faite "dominer de A à Z", selon son capitaine Valentin Porte, il faudra vite passer à autre chose pour valider son ticket pour les demi-finales. Mathématiquement, tout est encore possible pour les Bleus, qui doivent absolument gagner leurs deux derniers matchs face au Monténégro et le Danemark pour espérer accéder au dernier carré.

Au classement, la France est rejointe par l'Islande qui prend l'avantage grâce au goal-average particulier. Les Bleus n'ont donc plus le droit à l'erreur.