Euro Handball: les Bleus surclassés par l’Islande, la qualification très compromise

La première défaite de l’équipe de France de handball à l’Euro 2022, ce samedi face à l’Islande (29-21), met en grand péril la qualification des Bleus pour les demi-finales.

Jusqu’ici, l’Euro 2022 avait été une véritable promenade de santé pour l’équipe de France: avec quatre victoires en quatre matchs, les Bleus semblaient promis à une qualification tranquille pour les demi-finales. Mais ils ont lourdement trébuché ce samedi (29-21), face à des Islandais sur un nuage. Un résultat qui pourrait peser lourd en vue d’une qualification pour les demi-finales: désormais, ils n’ont plus leur destin entre leurs mains.

Des remplaçants islandais courageux

En Hongrie, les Français, champions olympiques, ont connu un véritable calvaire tout au long de l’après-midi. Après dix premières minutes équilibrées, les Islandais, qui ont pourtant aligné l’équipe B à cause de forfaits, ont vite pris les devants pour creuser méthodiquement l’écart. Les cinq buts d’avance à la 18e minute sont vite devenus sept buts à la mi-temps (17-10), où les Bleus étaient déjà dos au mur: gênés par le gardien Viktor Hallgrimsson, ils n’ont jamais trouvé la clé en attaque.

La deuxième mi-temps n’a pas arrangé les choses: apathiques, les Français n’ont jamais paru en mesure de renverser la rencontre et apparaissaient abattus face à des Islandais survoltés. Handicapés par huit forfaits à cause du Covid-19, ces derniers jouaient leur survie dans la compétition. Leur victoire les met dans une situation plus que favorable: s’ils s’imposent lors de leurs deux prochains matchs, face au Monténégro et à la Croatie, deux sélections qui n’auront vraisemblablement plus rien à jouer, ils feront partie des deux qualifiés pour les demi-finales.

Encore deux matchs à jouer

Si l'Islande hérite d'une place dans le dernier carré, elle devrait logiquement en bouter la France. Les hommes de Guillaume Gille doivent encore affronter le Monténégro (lundi, 20h30) et le désormais favori du groupe, le Danemark (mercredi, 20h30), encore invaincu. Pour accéder aux demi-finales, ils devront impérativement engranger deux victoires et espérer des faux pays danois ou islandais.

Le contexte est loin d’être favorable pour eux: avant même le match du jour, les Bleus ont appris le forfait de Kentin Mahé, testé positif au Covid-19, tout comme le sélectionneur Guillaume Gille et le pivot Karl Konan. Négatif mais présentant des symptômes évoquant "un syndrome grippal", Ludovic Fabregas a également été préservé. Ces premiers forfaits laissent présumer le pire pour le reste de la compétition, alors que l’ensemble de l’équipe est soumis à des tests quotidiens.