Euro handball: positif au Covid, Mahé est forfait pour France-Islande

A quelques heures du match face à l'Islande à l'Euro de handball, Kentin Mahé a été testé positif au Covid et placé à l'isolement. Son coéquipier en équipe de France Ludovic Fabregas présente "des symptômes évoquant un syndrome grippal" et ne jouera pas non plus.

Nouvelle tuile pour l'équipe de France de handball. Le demi-centre Kentin Mahé a été testé positif au Covid-19 et sera absent pour les prochains matchs des Bleus au tour principal de l'Euro 2022, dont le premier contre l'Islande ce samedi (18 heures), a annoncé la Fédération française.

"Il devra patienter cinq jours à l’isolement et, pour réintégrer le groupe, redevenir négatif. Au mieux, son retour pourrait donc s’effectuer au moment des demi-finales si, naturellement, les Bleus parviennent à atteindre le dernier carré. L’ensemble de la délégation continue à se soumettre aux tests quotidiens. Si à partir de demain (dimanche) Karl Konan dispose d’un test négatif, il pourra effectuer son retour au sein du groupe et potentiellement jouer les prochains matchs", précise le communiqué.

>> Le sport face au Covid en direct

Ludovic Fabregas forfait face à l'Islande

Il s'agit du troisième membre de l'équipe de France testé positif au Covid-19 pendant le Championnat d'Europe en Hongrie, après le pivot Karl Konan (mardi) et le sélectionneur Guillaume Gille (vendredi). Par ailleurs, Ludovic Fabregas, bien que négatif à tous les tests PCR, présente "des symptômes évoquant un syndrome grippal", et n'est pas aligné contre l'Islande.

Eric Mathé, qui dirigera les Bleus ce samedi en l'absence de Guillaume Gille, pourra compter sur Mathieu Grebille et Théo Monar, qui intègrent la liste des 16 joueurs alignés sur ce 2e match du tour principal, alors que Rémi Desbonnet reste en position de gardien réserviste. Les Islandais sont aussi sévèrement diminués, avec huit joueurs positifs dont la star Aron Palmarsson et le gardien titulaire Björgvin Gustavsson.