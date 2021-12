France-Danemark: sur quelle chaîne et à quelle heure regarder le match du Mondial de handball

L'équipe de France féminine de handball affronte ce vendredi le Danemark en demi-finale du Mondial disputé à Granollers en Espagne. Championnes olympiques en titre, les Bleues tenteront de rejoindre la finale à partir de 17h30 en direct sur les chaînes beIN Sports et TMC.

Fabuleuses aux JO de Tokyo où elles ont décroché la médaille, les Bleues espèrent enchaîner avec un titre mondial cette semaine en Espagne. Avant de rêver d'une nouvelle breloque dorée, l'équipe de France féminine de handball doit venir à bout du Danemark ce vendredi en demi-finale. Emmenées, notamment, par une Grâce Zaadi en très grande forme, les Françaises partiront favorites de cette rencontre face aux joueuses nordiques contre lesquelles elles restent sur quatre victoires dans les confrontations. Un duel pour une place en finale à suivre dès 17h30 en direct sur les chaînes beIN Sports et TMC.

Et pour ceux qui ne pourraient pas voir cette demi-finale à la télé, elles sont à suivre en direct commenté sur le site et l'app RMC Sport ou en direct radio sur RMC.

>> Suivez France-Danemark en direct

Un statut à assumer pour les Bleues

Invaincues depuis 15 matchs toutes compétitions confondues, les Bleus ont réalisé un sans-faute lors du Mondial avec sept succès probants dont le quart de finale maîtrisé contre la Suède (31-26). Face à un adversaire d'un standing moins elévé sur le papier, les joueuses d'Olivier Krumbholz devront encore montrer beaucoup de sérieux pour rapidement prendre le contrôle de cet affrontement.

"On a des joueuses… Je ne sais même pas si le mot talentueuses est assez fort pour les caractériser, souligne la pivot Béatrice Edwige. On veut gagner en fait. On ne se sous-estime plus. On a voulu que la France devienne une référence sur certains points tactiques. On a la meilleure défense du monde. Le staff a parfois eu ce petit complexe qe nous n’avions pas. On a décidé d’assumer, on est ambitieuses, on a cette soif de gagner."

Au bout de l'heure de jeu face aux Danoises, une potentielle finale face au vainqueur de l'autre demie opposant la Norvège à l'Espagne (20h30). Deux équipes face auxquelles les Bleues ont eu du mal ces dernières années. Mais avant de rêver d'une finale, la France doit faire le travail face au Danemark.